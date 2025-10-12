Israel pitää tilannetta silmällä, Netanjahu sanoo.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että vaikka Israel on saavuttanut suuria voittoja, ei konflikti ole vielä ohi.
Jotkut Israelin viholliset keräävät nyt voimiaan uuteen hyökkäykseen, mutta Israel pitää tilannetta silmällä, Netanjahu sanoi televisioidussa puheessaan tänään.
Huomenna aamulla palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin on määrä vapauttaa panttivankeja Gazan kaistalla.
Netanjahu sanoi Israelin saavuttaneen koko maailmaa hämmästyttäneitä voittoja viimeisen kahden vuoden aikana useilla rintamilla.
Israelilla on kuitenkin edessään vielä suuria turvallisuushaasteita, hän sanoi.
BBC: Gazassa kuollut yli 30
Gazan kaupungissa lähes 30 ihmistä on kuollut väkivaltaisuuksissa tänään, uutisoi BBC.
BBC kertoo ammuskelusta Hamasin naamioituneiden taistelijoiden sekä paikallisen klaanin aseistautuneiden jäsenten välillä. Eilen alkaneet väkivaltaisuudet ovat olleet viime aikojen pahimpia sisäisiä yhteenottoja Gazassa.
Hamasin mukaan sen turvallisuusjoukkojen jäsenet olivat yrittäneet saartaa ja ottaa kiinni klaanin jäseniä järjestyksen palauttamiseksi. Kuolleista valtaosa oli klaanin jäseniä.
BBC:n mukaan kyseisen klaanin ja Hamasin välillä oli kytenyt jo pitkään.
Media: Iranille kutsu rauhankokoukseen
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo saaneensa kutsun Egyptiltä maanantaiseen Gazan rauhankokoukseen mutta kieltäytyneensä kutsusta.
Asiasta uutisoi Iran International -kanava, jonka mukaan Iranin ulkoministeri kertoi asiasta ministerien kokouksessa.
Pezeshkianin kieltäydyttyä kutsu välitettiin Iranin ulkoministerille Abbas Araghchille. Hänen osallistumisestaan ei ole annettu tietoa, kanava kertoo.
Kokousta isännöivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi. Israel ja Hamas eivät kumpikaan aio osallistua.