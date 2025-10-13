Trump aikoo tavata panttivankeja Israelissa, puhua Israelin parlamentissa sekä isännöidä rauhankokousta Egyptissä.
Äärijärjestö Hamasin on määrä luovuttaa varhain tänä aamuna Israelille Gazassa jäljellä olevat panttivangit. Tätä päivää israelilaiset ovat odottaneet siitä lähtien, kun Hamas kaksi vuotta sitten teki Israeliin yllätyshyökkäyksen, johon Israel vastasi hyökkäämällä rajusti Gazaan.
Hamasin edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle viikonloppuna, että järjestön hallussa olevien 48 panttivangin luovuttaminen alkaa maanantaiaamuna. Suurin osa panttivangeista on israelilaisia.
Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun tiedottajan mukaan kaikki 20 elossa olevaa panttivankia luovutetaan Punaiselle Ristille samanaikaisesti Gazan kaistalla, josta heidät kuljetetaan Israeliin.
Kun panttivangit on saatu Israeliin, Israelin on määrä vapauttaa noin 2 000 palestiinalaisvankia. Israelin asevoimien virkamiehen mukaan Israel varautuu siihen, että kaikkien kuolleiden panttivankien ruumiita ei luovuteta maanantaina. Hän kertoi asiasta myöhään sunnuntaina.
Israelin pääministerin kanslian edustaja sanoi aiemmin sunnuntaina, että loppujen panttivankien ruumiiden paikantamiseksi on määrä perustaa kansainvälinen elin.
Trump tapaa panttivankeja
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee tänään Israelissa. Hänen odotetaan saapuvan Tel Aviviin aamuyhdeksän jälkeen Suomen aikaa.
Trumpin on määrä tavata elossa olevat panttivangit sekä panttivankien perheitä, kertoi varapresidentti J. D. Vance sunnuntaina. Tämän jälkeen, noin kello 11, Trumpin odotetaan pitävän puheen Israelin parlamentissa knessetissä.
Trump nauttii tällä hetkellä suurta suosiota Israelissa. Hänet nähdään rauhanvälittäjänä, joka sai vihdoin pelastettua loput panttivangit.
Iltapäivällä Trump suuntaa Egyptiin, jossa on määrä allekirjoittaa Yhdysvaltojen välittämä aseleposopimus Israelin ja Hamasin välillä.
Rauhankokousta Sharm el-Sheikhin rannikkokaupungissa isännöi Trumpin lisäksi Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi.
Israel ja Hamas loistavat poissaolollaan
Huippukokoukseen on määrä osallistua johtajia yli 20 maasta. Osallistumisestaan ovat kertoneet muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.
EU:ta edustaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Sen sijaan aselevon osapuolet eli Israel ja Hamas eivät itse aio osallistua rauhankokoukseen Egyptissä. Aselepo astui voimaan perjantaina.
Tuoreinta aselepoa edeltävien noin kahden vuoden aikana Israel teki lähes taukoamatta mittavia iskuja Gazan kaistalle. Hamasin hallinnon alaisten gazalaisviranomaisten mukaan Israel surmasi tuona aikana ainakin yli 67 800 ihmistä Gazassa. YK pitää lukuja luotettavina.
YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.
Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelin mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.
Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen yhteydessä lisäksi noin 250 panttivankia, joista valtaosa on luovutettu jo aiemmin.