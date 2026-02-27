Presidentti Donald Trumpin työsuorituksiin ollaan yhä tyytymättömämpiä. Lisäksi hänen henkinen kyvykkyytensä herättää huolta äänestäjissä.
Presidentti Donald Trump voitti vuoden 2024 presidentinvaalit sen jälkeen, kun hänen alkuperäinen vastustajansa, silloinen presidentti Joe Biden, vetäytyi vaaleista ikänsä ja henkisen terävyytensä vuoksi.
Nyt gallupit osoittavat, että amerikkalaiset ovat yhä tyytymättömämpiä Trumpin työsuorituksiin ja myös yhä huolestuneempia hänen henkisistä kyvyistään, kertoo CNN.
Epäilykset eivät ole yhtä suuria kuin Bidenin kohdalla, joka oli 81-vuotias luopuessaan ehdokkuudesta, mutta ne ovat 79-vuotiaan Trumpin kohdalla kuitenkin kasvussa.
Useat viimeaikaiset mielipidetutkimukset osoittavat, että suurin osa amerikkalaisista kyseenalaistaa Trumpin henkiset kyvyt tavalla tai toisella, ja jopa monet republikaanit näyttävät olevan huolissaan.