Useat viimeaikaiset mielipidetutkimukset osoittavat, että suurin osa amerikkalaisista kyseenalaistaa Trumpin henkiset kyvyt tavalla tai toisella, ja jopa monet republikaanit näyttävät olevan huolissaan.

Nyt gallupit osoittavat, että amerikkalaiset ovat yhä tyytymättömämpiä Trumpin työsuorituksiin ja myös yhä huolestuneempia hänen henkisistä kyvyistään, kertoo CNN .

Presidentti Donald Trump voitti vuoden 2024 presidentinvaalit sen jälkeen, kun hänen alkuperäinen vastustajansa, silloinen presidentti Joe Biden , vetäytyi vaaleista ikänsä ja henkisen terävyytensä vuoksi.

Esimeriksi tiistaina julkaistun Reuters-Ipsos-mielipidekyselyn mukaan 61 prosenttia amerikkalaisista oli samaa mieltä siitä, että Trump on ikääntymisensä myötä tullut epävakaaksi. Jopa 30 prosenttia republikaaneista oli samaa mieltä tämän näkemyksen kanssa.

Kysely osoitti myös, että niiden amerikkalaisten osuus, jotka pitävät Trumpia ”henkisesti terävänä ja kykenevänä vastaamaan haasteisiin”, on laskenut. Luku on pudonnut 54 prosentista syyskuun 2023 jälkeen nykyiseen 45 prosenttiin.

Luvut laskeneet sekä henkisen että fyysisen kyvykkyyden osalta

Myös CNN:n viime kuussa tekemä kysely vahvistaa tulokset. Kyseisen gallupin mukaan niiden osuus, joiden mukaan Trumpilla on ”kestävyyttä ja terävyyttä toimia tehokkaasti presidenttinä”, on laskenut vuoden 2023 lopun 53 prosentista nykyiseen 46 prosenttiin.

Washington Postin, ABC Newsin ja Ipsosin viime viikolla tekemän kyselyn mukaan enemmistö vastaajista katsoi, että Trumpilla ei ole tehokkaaseen toimintaan tarvittavaa henkistä terävyyttä (56 %) tai fyysistä terveyttä (51 %).