Toistaiseksi Ukraina ei ole öljy- tai kaasutuotannon alkupäähän iskenyt, vaan on keskittänyt pääosin drooneilla tekemänsä ilmaiskut Venäjän energianjalostukseen ja -kuljetukseen.

Tyypillisesti Ukraina käyttää yhteen pitkän kantaman energiaiskuun 20–30 droonia sekä pienemmän määrän harhautusdrooneja, lähde sanoo Reutersille.

"Nopeimmin toimivat pakotteet"

Vaikka Venäjän energiavienti on ollut helmikuussa 2022 alkaneen suurhyökkäyksen jälkeen yhä uusien pakotteiden alla, on Kremlin öljy- ja kaasukauppa jatkunut esimerkiksi Kiinaan ja Intiaan. Tämän lisäksi öljyä valkopestään myös Euroopan markkinoille kolmansien osapuolien kautta.