Ukraina on iskenyt liki 2 000 kilometrin päähän Venäjälle. Yhden energiakohteen se on kuitenkin ainakin toistakseksi jättänyt rauhaan. Venäjän toive on, ettei tilanne muutu.
Iskemällä Venäjän energiantuotannon alkutuotantoon eli öljylähteisiin ja kaasupumppaamoihin, voisi Ukraina "pitkäaikaisesti" vahingoittaa Kremlin sotakassan selkärankaa.
Näin arvioi Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen MTV Uutisille.
Venäjä rahoittaa Ukrainassa käymäänsä hyökkäyssotaa pitkälti juuri energiatuloilla. Öljy ja kaasu edustavat 25 prosenttia Venäjän valtion tuloista maan valtionvarainministeriön mukaan.
– Voisi syntyä tilanne, jossa Venäjä joutuisi laittamaan kiinni joitain öljylähteitä. Tiedetään, että niiden uudelleenavaaminen on äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta. Kaasun pumppausasemissa vaikutus olisi lyhytaikaisempi, Tynkkynen arvioi.
Toistaiseksi Ukraina ei ole öljy- tai kaasutuotannon alkupäähän iskenyt, vaan on keskittänyt pääosin drooneilla tekemänsä ilmaiskut Venäjän energianjalostukseen ja -kuljetukseen.
Näin se on pyrkinyt aikaansaamaan Venäjään "taloudellisen ja psykologisen vaikutuksen", professori Tynkkynen sanoo.
Tyypillisesti Ukraina käyttää yhteen pitkän kantaman energiaiskuun 20–30 droonia sekä pienemmän määrän harhautusdrooneja, lähde sanoo Reutersille.
Ukrainan syvimmät hyökkäykset Venäjän energiateollisuutta vastaan ovat yltäneet peräti 1 992 kilometrin päähän Ukrainan rajasta, kertoo uutistoimisto Reuters.
Brittilehti Financial Timesin tietojen mukaan Yhdysvallat on osallistunut Ukrainan iskuihin Venäjän energiakohteisiin tiedustelutietoa antamalla.
Tämä ei ole yllätys, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau, jonka mukaan jokainen Ukrainan syvempi isku Venäjälle vaatii läntistä tiedustelutietoa.
Ukrainan tekemiä iskuja Venäjän energiakohteita vastaan.
"Nopeimmin toimivat pakotteet"
Tyypillisesti Ukraina käyttää yhteen pitkän kantaman energiaiskuun 20–30 droonia sekä pienemmän määrän harhautusdrooneja, joiden tarkoitus on häiritä ilmapuolustuksen toimintaa, Ukrainan iskuista perillä oleva lähde sanoo Reutersille.
Reuters toteaakin Ukrainan osoittaneen energiahyökkäyksillään presidentti Donald Trumpin olleen helmikuussa väärässä, kun hän sanoi, ettei Ukrainan presidentillä Volodymyr Zelenskyillä "ole kortteja" sodassa Venäjää vastaan.
Vaikka Venäjän energiavienti on ollut helmikuussa 2022 alkaneen suurhyökkäyksen jälkeen yhä uusien pakotteiden alla, on Kremlin öljy- ja kaasukauppa jatkunut esimerkiksi Kiinaan ja Intiaan. Tämän lisäksi öljyä valkopestään myös Euroopan markkinoille kolmansien osapuolien kautta.
Zelenskyi onkin kuvaillut energiaiskuja "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".
Ukraina on elokuun alun ja lokakuun 16. päivän välillä tehnyt ainakin 58 iskua Venäjän energiateollisuuden kannalta keskeisiin kohteisiin, Reuters laskee.
Tiedot iskuista on kerännyt brittiryhmä Open Source Centre (OSC) Ukrainan ja Venäjän jakamien tietojen perusteella. Suurimmassa osassa tapauksista isku on voitu vahvistaa videoiden, silminnäkijähavaintojen tai satelliittikuvien perusteella.
Zelenskyi onkin kuvaillut drooneilla tehtäviä energiaiskuja "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".
"Kaukana katastrofista"
Kiovan iskustrategian muutosta avaa se, että kesä- ja heinäkuun aikana Ukraina teki Venäjän energiasektoria vastaan yhteensä vain kolme hyökkäystä.
Nimettömästi puhuneen Ukrainan hallituslähteen mukaan tarkoitus on pakottaa Venäjä säännöstelemään kaasun- ja dieselinkulutusta, joka omalta osaltaan voisi hidastaa venäläisjoukkojen etenemistä rintamalla.
Venäjän eteneminen on kuluvan kesän aikana ollut hidasta. Maan toukokuussa aloittama "massiivinen" kesähyökkäys mukaan lukien Venäjä on vallannut kuluvan vuoden aikana vain 0,4 prosenttia Ukrainan kokonaispinta-alasta, brittilehti Economist laskee.
Näin Venäjä on edennyt vuoden 2025 aikana.MTV / Mapcreator
Ukrainan ilmaiskut leikkasivat Venäjän öljynjalostuskykyä 17 prosenttia elokuun puoliväliin mennessä, Reuters kertoo. Kuun loppuun mennessä prosenttiluku oli jo 21.
Öljyongelmat näkyvät Venäjän asevoimien lisäksi myös venäläiskuluttajien lompakossa. Bensa-asemilla on havaittu jonoja ja hinnat ovat nousseet noin kymmenyksellä.
Reutersin haastatteleman asiantuntijan mukaan Ukrainan iskujen laajat vaikutukset riippuvat paljolti siitä, pystyykö maa ylläpitämään hyökkäysten tahdin. Tällä hetkellä tilanne on vielä Kremlin kannalta "kaukana katastrofista".
Vain toistuvat onnistuneet iskut pystyvät aidosti tuhoamaan öljynjalostamon tuotantokyvyn, sanoo Carnegie Russia Eurasia Centerin öljy- ja kaasuasiantuntija Sergei Vakulenko Reutersille.