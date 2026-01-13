Venäjän tärkeät sotateollisuuden tehtaat ottivat yöllä kolauksen.

Ukraina teki maanantain ja tiistain välisenä yönä merkittiäviä lennokki-iskuja Venäjän sotateollisuuteen Taganrogin kaupungissa Rostovin alueella.

Iskun seurauksena väitetysti Atlant Aeron droonitehdas sekä Berijevin lentokonetehdas syttyivät tuleen.

Venäläisillä Telegram-kanavilla alkoi levitä pian tapahtuneen jälkeen videoita, joissa teollisuuslaitoksessa roihuaa valtavat liekit.

Riippumaton venäläismedia Astra julkaisi lyhyen videon alueelta, jossa väitetään näkyvän droonitehtaan palo.

"Pysykää sisällä ja välttäkää ikkunoita"

Rostovin alueen kuvernööri Juri Sljusar vahvisti iskut aamuyöllä. Sljusar kertoi tällöin Telegramissa, että "ilmatorjunta torjuu parhaillaan Taganrogiin kohdistuvaa iskua".

– Tiedot vahingoista tarkentuvat. Pyydän teitä noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta, seuraamaan hätäviranomaisten ohjeita, pysymään sisällä ja välttämään ikkunoiden lähellä oleskelua, hän lisäsi.

Myöhemmin viranomaiset tarkensivat, että Venäjä sai tuhottua seitsemän lennokkia Rostovin taivaalta. Tuhoa tuli tehtaiden lisäksi asuinrakennuksiin, kaasuputkiin ja henkilöautoihin. Sljusar kertoi vielä myöhemmin aamulla, että "vaaratila on alueella yhä voimassa".