Poikkeuksellisen rohkea ulostulo venäläispoliitikolta: "Mitä te teette, idiootit?" Tiistaina Venäjä ilmoitti asettavansa viestipalvelu Telegramille rajoituksia. Julkaistu 12.02.2026 16:07 Anna Egutkina anna.egutkina@mtv.fi Ensimmäinen korkean tason venäläinen poliitikko vastusti julkisesti Telegramin rajoittamista Venäjällä. Venäjä on estänyt suositun viestipalvelu Whatsappin käytön ja uhannut useita verkkoalustoja hidastuksilla tai täyskielloilla, jos ne eivät noudata Venäjän lakeja. Tiistaina Venäjä ilmoitti asettavansa viestipalvelu Telegramille rajoituksia, koska se oli Kremlin mukaan rikkonut lakeja. Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen johtaja ja duuman edustaja Sergei Mironov vastusti Telegramia vastaan asetettuja rajoituksia julkisesti, kertoo oppositiomedia Meduza. Lue myös: Kreml vahvistaa: Whatsappin käyttö Venäjällä estetty "Menkää etulinjaan" Mironov totesi, että Telegramissa sotilaat kommunikoivat läheistensä kanssa ja että sovelluksessa kerätään rahaa "erikoissotilasoperaatiota" varten.

Erikoisoperaatio on Venäjän hallituksen virallinen termi, jota käytetään kuvaamaan Venäjän laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Video Mironovin puheesta ilmestyi tiistaina hänen Telegram-kanavalleen ja siellä on muun muassa tällaista sisältöä:

– Kuka hidastaa Telegramia? Menkää etulinjaan, erikoisoperaatioon. Pojat, jotka vuodattavat verta, ovat yhteydessä sukulaisiinsa ja läheisiinsä [Telegramin kautta]. Mitä te teette, idiootit? Sanon asiat suoraan. Idiootit! Mitä te teette?

Pyyntöjä rintamalta

Sergei Mironov oli ensimmäinen korkean tason venäläinen poliitikko, joka vastusti Telegramin toiminnan rajoittamista.

Hän kertoo saaneensa jo lukuisia pyyntöjä rintamalla taistelevilta venäläisiltä siitä, ettei viestipalvelua rajoitettaisi. Osan videoista poliitikko myös julkaisi Telegram-kanavallaan.

Mironov ehdottaa valtion ja yhteiskunnan riskien arviointia asianmukaisesti. Hänen mukaansa se ei ole syy riistää Venäjän kansalaisilta nykyaikaisia ja edullisia viestintävälineitä, eikä syy heikentää puolustuskykyä ja taloutta, jos Telegramin omistaja ei noudata Venäjän lainsäädäntöä

– Ketä vastaan te taistelette ja ketä te autatte? Mironov esittää kysymyksen Kremlille.

Anna Egutkina MTV Uutiset Anna Egutkina työskentelee MTV Uutisten toimittajana, jonka erikoisosaamisalue on Venäjä. Egutkina tuotti ja juonsi myös Itä Nyt -nimistä ohjelmaa, joka käsitteli pintaa syvemmältä Ukrainan, Venäjän ja itäisen Euroopan ilmiöitä sekä ihmisiä. Egutkinaan voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Yhteystiedot: anna.egutkina@mtv.fi