Ensimmäinen korkean tason venäläinen poliitikko vastusti julkisesti Telegramin rajoittamista Venäjällä.
Venäjä on estänyt suositun viestipalvelu Whatsappin käytön ja uhannut useita verkkoalustoja hidastuksilla tai täyskielloilla, jos ne eivät noudata Venäjän lakeja.
Tiistaina Venäjä ilmoitti asettavansa viestipalvelu Telegramille rajoituksia, koska se oli Kremlin mukaan rikkonut lakeja.
Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen johtaja ja duuman edustaja Sergei Mironov vastusti Telegramia vastaan asetettuja rajoituksia julkisesti, kertoo oppositiomedia Meduza.
Lue myös: Kreml vahvistaa: Whatsappin käyttö Venäjällä estetty
"Menkää etulinjaan"
Mironov totesi, että Telegramissa sotilaat kommunikoivat läheistensä kanssa ja että sovelluksessa kerätään rahaa "erikoissotilasoperaatiota" varten.