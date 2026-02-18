Ukrainan maannimikylttiä olympialaisten avausseremoniassa Milanossa kantanut nainen paljastui venäläiseksi. AP:n haastattelema Anastasia Kutsherova kertoo vastustavansa maansa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Milanossa asuva venäläinen Anastasia Kutsherova osoitti erityisellä tavalla vastustavansa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Olympialaisten avajaisseremoniassa vapaaehtoisena toiminut Kutsherova kantoi Ukrainan maaplakaattia ja johdatti paikalle tullutta joukkuetta seremoniassa San Siro -stadionin näyttämölle.

Hopeiseen toppa-asuun avajaisissa pukeutunut Kutsherova kertoo uutistoimisto AP:lle valinneensa tarkoituksella Ukrainan, kun vapaaehtoisilta kysyttiin mieluisaa maata johdatettavaksi.

Kutsherova paljasti roolinsa seremoniansa jälkeen 879 Instagram-seuraajalleen ja antoi nyt AP:lle haastattelun aiheesta.

– Kun kävelee rinta rinnan näiden ihmisten kanssa, ymmärtää, että heillä on täysi oikeus tuntea vihaa ketä tahansa venäläistä kohtaan. On silti tärkeää, että voi näyttää pienellä toiminnallaan, että kaikki eivät ole samanlaisia, Kutsherova kertoo.

Arkkitehtinä työskentelevä Kutsherova on asunut Milanossa 14 vuotta. Hän kommentoi mielenilmaustaan maanantaina toisinajattelija Aleksei Navalnyin kuoleman toisena vuosipäivänä. Hän kertoo halunneensa muistuttaa ihmisiä siitä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on yhä käynnissä.

– Ukrainalaisilla ei ole mitään mahdollisuutta pakoilla näitä ajatuksia ja jättää sodan olemassaolo huomiotta. Joten tämä on todellisuutta, Kutsherova luotaa.

Kutsherovan mukaan ukrainalaisurheilijat huomasivat välittömästi seremonian yhteydessä, että hän on venäläinen ja alkoivat puhua hänelle venäjää. Se oli Kutsherovan mukaan merkki "perustavanlaaatuisesta yhteydestä" ukrainalaisten ja venäläisten välillä ja osoitus kansojen rauhallisen yhteiselon mahdollisuudesta.

Kutsherova kertoo sanoneensa Ukrainan urheilijoille, että nämä saavat San Siron avajaisseremoniassa valtavan äänekkään vastaanoton.

– Käännyin – en tiennyt, mitä sanoa heille – mutta sanoin vain, että yleisö nousee seisoen osoittamaan suosiotaan heille.

Urheilijat olivat tilanteessa hänen mukaansa skeptisiä, mutta yleisön raikuvat huudot kuulleessan Kutsherova sanoo herkistyneensä isojen, tummennettujen lasiensa alla.

Kutsherova ei ole käynyt Venäjällä sitten vuoden 2018, mutta sanoo tiedostavansa riskit, joille hän ulostulollaan altistuu.

– Minun pitäisi olla huolissani tästä ja minun pitäisi olla peloissani. En voi myöskään taata, etteikö tästä koituisi harmia ihmisille, joita tunnen. Mutta jos minä, joka saan elää demokraattisessa maassa, jossa nautin kaikesta vapaudesta, pelkään, se tarkoittaa, että nykyinen hallinto on voittanut, Kutsherova summaa.

Kutsherova kertoo myös kantaneensa olympialaisten avajaisseremoniassa Tanskan nimiplakaattia. Myös Tanska sai Milanon yleisöltä erityisen tuenosoituksensa, joka perustui hyvin todennäköisesti maan Yhdysvaltojen taholta kokemaan uhkailuun Grönlantiin liittyen.

Kutsherova kuitenkin myöntää, että Tanskan nimikyltin valikoituminen hänelle oli sattumaa.