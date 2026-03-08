Jos pitkäaikainen pääministeri häviää vaalit, voi muutoksen tuuli puhaltaa Unkarissa.

Unkarissa järjestetään ensi kuussa jännittävimmät parlamenttivaalit vuosiin.

Vuodesta 2010 pääministerinä toimineelle Fidesz-puolueen Viktor Orbánille ennustetaan tässä vaiheessa vaalitappiota, kun nopeasti kannatusta kerännyt Tisza-puolueen vastaehdokas Péter Magyar on pärjännyt mielipidetiedusteluissa paremmin. Tisza-puolueella menee jopa toistaiseksi niin hyvin, että se saattaisi voittaa kahden kolmasosan enemmistön parlamentissa.

Toivovatko ja uskovatko unkarilaiset nyt vihdoin muutokseen? Turun yliopiston dosentti ja politiikan tutkija Heino Nyyssösen mukaan toivominen ja uskominen ovat Unkarin tapauksessa kaksi täysin eri asiaa.

– Unkarilaisista 56 prosenttia haluaisi vallan vaihtuvan, mutta vain 38 prosenttia uskoo sen tapahtuvan. Pessimismiä on havaittavissa, se mitä toivotaan on eri asia kuin mitä uskotaan tapahtuvaksi, Nyyssönen kertoo.

Orbán on vienyt Unkaria autoritääriseen suuntaan.

Orbán on EU:n pitkäaikaisin pääministeri

Nyyssönen tuntee Unkarin läpikotaisin. Hän on nähnyt Orbánin nousun politiikan huipulle, ja sen, kuinka monta kertaa hänen on vuosien saatossa ennustettu häviävän vaalit. Tätä ei ole kuitenkaan toistaiseksi vielä tapahtunut.

Nyyssönen mainitsi tällä viikolla STT:n haastattelussa, että altavastaajana kisaan lähtevä Orbán saattaa jopa turvautua vaalivilppiin voittaakseen vaalit.

– En ole aiemmin maininnut vaalivilppiä, mutta peli on nyt koventunut, Nyyssönen kertoo.

Orbánia ei pidä hänen mukaansa missään nimessä aliarvioida. Hänellä on kokemusta ja vaikutusvaltaisia ystäviä.

– On myös puhuttu, että Donald Trump tulisi käymään vielä Unkarissa ja antaisi tukensa hänelle. Nämä ovat hänen keinojaan, joilla hän pyrkii nostamaan tällaista maailman tason poliittista ulottuvuuttaan. Hän on EU-virkaiältään pisimpään vallassa ollut pääministeri, häntä ei ole syytä aliarvioida.

Kilpakumppani Péter Magyar on taas miltei sukupolven nuorempi, entinen Fidesz-puolueen politiikko, joka pyrkii ravistelemaan itsensä mahdollisimman etäälle Orbánista. Hän on luvannut tarttua toimeen muun muassa korruptioon liittyvissä asioissa ja palauttaa Unkarin oikeusvaltioksi.

Nyyssösen mukaan Magyar tuntee vihollisensa, mutta Magyar itse on vielä mysteeri.

– Hän on pitkän linjan "insider" eli Fideszin sisäpiiriläinen, joka on työskennellyt lähellä Orbánia. Hän pystyi nostamaan tuntemattoman puolueen noin 30 prosentin kannatuksiin eurovaaleissa 2024. Hän tuli puun takaa. Olen itse vielä kuitenkin epäileväinen, että mikä on puheiden ja tekojen ero. Onko kyseessä tällainen "Fidesz 2.0" vai onko tässä syvällisempi muutos syntymässä?

Magyar haluaa lähentyä EU:n kanssa

Mutta mitä tapahtuu EU:ssa, jos Orbán oikeasti häviää vaalit?

Nyyssönen arvioi, että kyseessä olisi varmasti historiallinen käänne, jonka vaikutukset olisivat unionissa valtavat.

– Péter Magyarin haastatteluista on käynyt ilmi, että lähentyminen EU:n kanssa on hyvin todennäköistä. Se on ilmiselvää. Orbánin propagandassahankin häntä pidetään "Brysselin marionettina". Unkarin kansalaiset ovat kuitenkin lähtökohtaisesti EU-myönteisiä ja luottavat unioniin enemmän kuin omaan hallitukseensa.

Yksi syy lähentymiseen voi olla jo pelkästään se, että EU:ssa odottaa Unkarille miljarditolkulla tukiaisia, joita Magyar varmasti hamuaa potentiaalisen voiton jälkeen.

– Näitä tukiaisia ei ole Unkarille maksettu syystä tai toisesta, ja kyllä hän haluaa varmasti rahat käyttöön. Mutta konsensus alkaa olla kuitenkin siitä, että pelkkä opposition vaalivoitto ei riitä tämän toimeenpanoon, että jäädytetyt varat vapautettaisiin. Se vaatisi pikemminkin melkoisia lakiuudistuksia, jotka pitäisi laittaa toimeen Unkarissa, Nyyssönen muistuttaa.

Katkeaako suhde Venäjään?

Mutta miten käy suhteen Venäjään ja Vladimir Putiniin, jos Orbán astuu syrjään?

Nyyssösen mukaan jos Unkarin yhteys Venäjälle ei katkea kokonaan, voi se kuitenkin löyhetä huomattavasti, sillä se on perustunut hyvin pitkälle Orbánin ja Putinin väliseen henkilökohtaiseen suhteeseen.

– Tämä heidän hyvä suhde on ollut koko ajan arvoitus. Voi selittyä toki käytännön asioilla, kenties lahjonnalla, kiristykselläkin, mutta myös tietyssä määrin myös yhteisillä arvoilla. Molempien arvot korostavat konservatiivisia kansallisvaltioita ja tietynlaista machoilua.

Magyar on vastaavasti pyrkinyt ottamaan näihin arvoihin etäisyyttä.

– Hänen kannattajansa ovat entisiä liberaaleja ja vasemmistolaisia, eli niitä, jotka eivät ole pitäneet Orbánista vuosikymmeniin.

Jos Orbán häviää, on se Putinille Nyyssösen mukaan varmasti iso menetys ja takapakki. Venäjä tulee hänen mukaansa varmasti tekemään kaikkensa, että näin ei käy.

– Paikalliset journalistithan paljastivat juuri, että Venäjä on suunnittelemassa nyt laajaa vaalivaikuttamista Unkariin. Tämä on epäilemättä se tuki, mitä Orbán saa nyt Venäjältä.

Kyiv Independent kertoi perjantaina, että Venäjän ex-pääministeri Sergei Kirijenko olisi valvomassa Unkarin vaalivaikuttamisen toteuttamista.

Median mukaan Venäjällä on nyt samanlaisia suunnitelmia, mitä sillä oli Moldovan varalle, kun se yritti sekaantua maan parlamenttivaaleihin viime syksynä. Keinoina on muun muassa laaja sosiaalisen median kautta tapahtuva vaikuttamiskampanja, väärän tiedon vyöryttäminen ja äänten ostaminen.

Pieni ryhmä toimisi diplomaattisen koskemattomuuden suojin Venäjän Budapestin-suurlähetystöstä käsin, lehti kirjoittaa.

Jarruttaako presidentti jatkossa pääministeriä?

Unkari kuuluu niihin maihin, joissa presidentin asema on ollut lähinnä seremoniallinen. Nyyssösen mukaan mielenkiintoista kuitenkin on, että Orbán on kaikessa hiljaisuudessa lisännyt presidentin valtaoikeuksia viime aikoina.

– Ovatko tässä Orbán ja Fidesz valmistautumassa myös mahdolliseen tappioon siten, että presidentin valtaoikeuksia laajennetaan? Oletan, että edessä saattaa olla samanlainen tilanne kuin Puolassa, että presidentti ja pääministeri edustavat eri leiriä, jolloin presidentti pystyisi jarruttamaan pääministerin uudistuksia, Nyyssönen pohtii.

Yksi muutoksista oli muun muassa se, että presidentti voitaisiin laittaa Unkarissa pois virasta, jos kaksi kolmasosaa parlamentista hyväksyy sen.

– Tämä kaksi kolmasosaa on superenemmistö, joka tarkoittaa sitä, että silloin ei tarvitse käytännössä välittää oppositiosta ollenkaan. Se on Unkarissa hyvin tärkeä luku, ja se on juuri se millä Orbánin ja Fidesz ovat pystyneet pelaamaan koko ajan.

Onko Orbánin poliittinen ura tappiolla taputeltu?

63 vuotta täyttävä Orbán alkaa olla Nyyssösen mukaan pian "eläkeiässä", vaikkakaan hänen tyyppisensä henkilöt harvemmin jäävät eläkkeelle.

Jos hän kokee tappion, voisi hänelle olla vielä kuitenkin käyttöä.

– Riippuu hyvin paljon siitä, miten laitaoikeisto pärjää Euroopassa, hän on siinä yksi keskeisimpiä vaikuttajia. Sieltä voisi ehkä jotain löytyä, jos ei muuta niin luennoitsijaksi?

Orbán on itse uumoillut olevansa pääministerinä ja kiusaavansa EU-maita vielä 2030-luvulla.

– Sanotaanko näin, että nämä tulevat vaalit saattavat olla jonkinlainen hidaste tässä asiassa.

– Nämä ovat USA:n välivaalien ja Venäjän duuman vaalien lisäksi epäilemättä vuoden tärkeimmät vaalit.