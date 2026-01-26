Valvontakamera tallensi hurjan hyökkäyksen Filippiineillä. Katso video iskustä yltä!

Tapon yritys tallentui videolle Shariff Aguakin kunnassa Filippiineillä sunnuntaina. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Alueen pormestaria kuljetettiin autolla, kun vastakkaisella puolelle tietä pysähtyi yhtäkkiä pakettiauto, jonka sisältä hyppäsi ulos kaksi miestä.

Valvontakameroihin tallentuneista videoista voi nähdä, miten toinen miehistä laittaa singon olalleen ja ampuu kohti autoa. Raketti osuu katumaasturin perään ja räjähtää voimalla.

Uutistoimisto Reuters kertoo paikallismedian tietoihin viitaten, että osumasta huolimatta pormestari selvisi vahingoitta, mutta kaksi hänen henkivartijaansa loukkaantuivat iskussa.

Tilannetta seurasi Reutersin mukaan takaa-ajo, joka päättyi ampumavälikohtaukseen, jossa kolme epäiltyä kuolivat.

Iskun motiivista ei toistaiseksi ole tietoa. Katso tilanne yltä!