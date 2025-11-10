Noin 1,4 miljoonaa ihmistä evakuoitui supertaifuunina rantautuneen Fung-wongin tieltä.

Heikkenevä taifuuni Fung-wong on jatkanut matkaansa Filippiineiltä Etelä-Kiinan merelle. Taifuunin kovat tuulet ja rankkasade aiheuttivat Filippiineillä ainakin kahden ihmisen kuoleman ja pakottivat noin 1,4 miljoonaa ihmistä evakuoitumaan.

Tiedossa olevista kuolonuhreista yksi oli löytynyt rojun ja kaatuneiden puiden alta, ja toinen oli hukkunut hyökytulvassa.

Fung-wong saapui Filippiinien itärannikolle supertaifuunina vain muutama päivä sen jälkeen kun maan keskiosien läpi kulkenut taifuuni Kalmaegi tappoi yli 200 ihmistä. Kalmaegin vuoksi aloitetut pelastus- ja etsintäoperaatiot keskeytettiin Cebun provinssissa supertaifuunin lähestyessä.