Poliisi joutui sairaalahoitoon jouduttuaan ammutuksi Yhdysvalloissa. Katso väijytys yltä!

Poliisimies joutui aseellisen hyökkäyksen kohteeksi Etelä-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa sunnuntaina. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News.

Greenvillen kaupungissa parkkipaikalla tapahtunut välikohtaus tallentui valvontakameraan.

Paikallisviranomaiset kutsuvat iskua väijytykseksi. Videolla henkilöauto kurvaa pysäköidyn poliisiauton viereen ja auton ikkunasta avataan tuli poliisiautoa kohti.

Videolta voi nähdä, miten jonkinlaiset paloammukset osuvat poliisiautoon ja painuvat sen kyljestä läpi. Poliisi loukkaantui tapahtumassa ja sai sairaalassa hoitoa vammoihinsa.

Jälkikäteen kuvatuissa kuvissa näkyy, että ammukset osuivat kuljettajan etuoveen, mutta poliisi selvisi silti kuin ihmeen kaupalla.

Ampumista seurasi takaa-ajo, jonka päätteeksi poliisi ja epäilty ampuivat toisiaan kohti ja 42-vuotias epäilty menehtyi, viranomaiset kertovat ABC:n mukaan.

Katso väijytys videolta!

Lähde: ABC News / KameraOne

