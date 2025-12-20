Toisesta Bondi Beachin epäillystä joukkoampujasta on tullut lisätietoa.
Australiassa toinen Sydneyn viime viikkoisen joukkoampumisen epäillyistä vieraili asekaupassa Filippiineillä ennen joukkoampumista. Asiasta kertoo paikallinen poliisi.
Viime viikon sunnuntaina ainakin 15 ihmistä sai surmansa ja yli 40 haavoittui joukkoampumisessa suositulla uimarannalla. Ampumisesta epäillään isää ja poikaa. Nuorempi epäillyistä kuoli poliisin luoteihin.
Ampujia on tiettävästi motivoinut ääri-islamistinen Isis-ideologia. Epäillyt viettivät lähes koko marraskuun Filippiineillä saarella, jossa toimii islamistisia ääriryhmiä.