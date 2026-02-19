Tulivuoren pikainen purkautuminen tallentui kameroihin Filippiineillä. Katso videot yltä!
Kanlaon-tulivuori purkautui Filippinien keskiosassa torstaina, kertoo Reuters.
Jättimäinen savupatsas kohosi kraaterista yli kahden kilometrin korkeuteen kaksi minuuttia kestäneen purkauksen aikana, paikallinen tulivuoriin keskittyvä tutkimusinstituutti kertoo.
Purkauksen vuoksi hälytystaso nostettiin viisiportaisella asteikolla toiselle asteelle. Asukkaita kehotetaan edelleen pysymään poissa neljän kilometrin suoja-alueelta tulivuoren ympäriltä.
Kanlaon on yksi Filippiinien aktiivisimmista tulivuorista ja se sijaitsee niin sanotulla Tyynenmeren tulirenkaalla, jossa vulkaaninen aktiivisuus on yleistä.