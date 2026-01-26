Kaakkois-Aasiassa Filippiineillä satoja ihmisiä kuljettanut matkustajalautta on uponnut, kertoo paikallinen rannikkovartiosto.
Iltaan mennessä paikallista aikaa 18 ihmisen oli vahvistettu kuolleen ja kymmenen olevan yhä kateissa.
Rannikkovartiosto kertoi alkuun, että paikallista aikaa maanantaiaamuna uponneella lautalla oli kyydissä yli 350 matkustajaa. Matkustajamäärää tarkennettiin myöhemmin yli 340:ään. Lautta ei ollut ylikuormattu.
Onnettomuus tapahtui saarivaltion eteläosassa. Lautta oli matkalla Zamboangan kaupungista Jolon saarelle.