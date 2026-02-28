Silminnäkijä otti videokuvaa tänään Bahrainissa, kun Iranin drooni iskeytyi asuinkäytössä olevaan kerrostaloon.
Pääkaupunki Manamassa kuvatulla videolla näkyy, miten drooni törmää rakennukseen kovan räjähdyksen saattelemana.
Iskeytymisen seurauksena rakennuksesta tulee tulenlieskoja ja sankkaa savua. Videon on välittänyt uutistoimisto Reuters.
Lue myös: Iranin raivokas vastaisku Bahrainiin tallentui videolle
Bahrainin sisäministeriön lausunnon mukaan iskuja kohdistettiin tänään useisiin asuinrakennuksiin Manamassa.
Aiemmin tänään julkaistiin video, jolla näkyy ohjusisku Yhdysvaltain laivastotukikohtaa vastaan Bahrainissa.