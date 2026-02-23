Filippiinien entinen presidentti kävi tappavaa huumesotaansa 2011–2019.
Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n syyttäjän mukaan Filippiinien entinen presidentti Rodrigo Duterte määräsi ihmisiä murhattaviksi.
Syyttäjän mukaan Duterte olisi henkilökohtaisesti valinnut joitain henkilöitä murhattavaksi osana huumeiden vastaista sotaansa Filippiineillä. Operaatioissa kuoli tuhansia ihmisiä vuosina 2011–2019.
Duterten toimiin liittyvät kuulemiset alkoivat tänä aamuna Haagissa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Hän voi joutua syytteeseen rikoksista ihmiskuntaa vastaan.
80-vuotias Duterte ei osallistunut kuulemisiin. Oikeus hyväksyi hänen pyyntönsä jättäytyä pois.