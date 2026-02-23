IQM:n pääkonttori on Suomessa, ja yhtiö suunnittelee myös rinnakkaislistautumista Helsingin pörssiin.
Suomalainen kvanttitietokoneyhtiö IQM listautuu pörssiin Yhdysvalloissa. Yhtiön arvoksi tulee järjestelyssä noin 1,8 miljardia dollaria eli suunnilleen 1,5 miljardia euroa.
Listautuminen toteutetaan spac-järjestelyssä, jossa IQM ja kuoriyhtiö Real Asset Acquisition Corp yhdistyvät. Järjestelyssä IQM saa rahoitusta, jolla on tarkoitus vauhdittaa yhtiön kaupallista ja teknologista kehitystä.
IQM kehittää kvanttitietokoneita.
– IQM:llä oli alusta alkaen yksi tavoite – tuoda toimivat kvanttitietokoneet niiden ihmisten käyttöön, jotka käyttävät niitä todellisten ongelmien ratkaisemiseen. Ei tulevaisuudessa, vaan nyt, sanoo toimitusjohtaja Jan Goetz tiedotteessa.
Viime syksynä kerrottiin, että IQM on saanut 275 miljoonan euron kasvurahoituksen.
"Pääkonttori pysyy Suomessa"
Uutinen herätti myös huolia siitä, onko yhtiö kenties tulevaisuudessa siirtymässä ulkomaille.
Toimitusjohtaja Jan Goetz rauhoittelee huolia MTV Uutisten haastattelussa.