Trump: Kaikki on Joe Bidenin syytä – mainitsi edeltäjänsä yli 30 kertaa yhdessä kokouksessa
Bidenin hallinnon heikko suoriutuminen muun muassa maahanmuuttokriisin ja inflaation hoidossa tarjosivat Trumpin kampanjalle tehokasta polttoainetta.Kuvat: AOP
Julkaistu 56 minuuttia sitten
Tommi Forsman
tommi.forsman@mtv.fi
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin inho edeltäjäänsä Joe Bidenia kohtaan on tuttu asia. Bidenin haukkuminen vaikuttaa silti saavuttaneen uuden lakipisteensä. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump syyttää Bidenia lähes kaikista epämieluisista asioista.
Jos Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia on uskominen, lähes kaikki Yhdysvaltain keskeiset ongelmat ovat hänen edeltäjänsä Joe Bidenin syytä.
Uutiskanava CNN:n mukaan Trump syyttää Bidenia muun muassa hintojen noususta, sisäisen turvallisuuden ongelmista, Ukrainan sodasta sekä Trumpin omien tullien aiheuttamista ikävistä sivuvaikutuksista.
Trump on haukkunut edeltäjäänsä huonoimmaksi presidentiksi koskaan.
MTV Uutiset kokosi alle asioita, jotka muun muassa ovat Trumpin mielestä Joe Bidenin syytä.
Maatalouden ongelmat
– Perimme Bidenin hallinnolta täyden sotkun, presidentti Trump sanoi maanantaina hänen hallintonsa kerrottua 12 miljardin dollarin tukipaketista maataloudelle.
Pelastuspaketti kasattiin, sillä Trumpin hallinnon asettamat tullit sekä kauppasodat ovat aiheuttaneet yhdysvaltalaisille maanviljelijöille valtavia ongelmia.
Autoteollisuus
Viime viikolla Trump syytti Joe Bidenia autoteollisuuden vastoinkäymisistä.
Trump päätti lakkauttaa edellisen hallinnon asettamia ”naurettavia” polttoaineen kulutusta koskevia säädöksiä.
Trump kutsui ilmastonmuutosta hillitsemään tehtyjä lakeja ”naurettavan raskaiksi.”
Ukrainan sota
Trump lupasi presidentinvaalikampanjansa aikana lopettaa Ukrainan sodan 24 tunnissa.
Trump on syyttänyt koko sodasta Joe Bidenia. Trump on todennut, ettei Venäjä olisi koskaan iskenyt Ukrainaan, jos hän olisi ollut edelleen virassa
– Se oli Joe BIdenin sota, ei minun, Trump lausui 60 minutes -ohjelman haastattelussa marraskuussa.
Korkea inflaatio
Amerikkalaiset ovat kärsineet viime vuosina nopeasta hintojen noususta, mikä on syönyt merkittävästi kansalaisten ostovoimaa.
Jo valmiiksi tulo- ja elintasoltaan epätasa-arvoisessa maassa korkeat hinnat voivat aiheuttaa pienempituloisilla erittäin suuria ongelmia toimeentulonsa kanssa.
Syylliseksi inflaatioon Trump on nimennyt Joe Bidenin.
– Perin historian korkeimman inflaation, Trump väitti viime viikolla hallituksen kokouksessa.
CNN:n mukaan Trumpin väite ei ole totta.
– Kohtuullisia hintoja ei ollut. Kellään ei ollut varaa mihinkään, Trump tykitti hallitukselleen.
CNN kertoo Trumpin maininneen Joe Bidenin kokouksen aikana yli 30 kertaa.
Sisäiset ongelmat
Viime kuussa kahta kansalliskaartin sotilasta ammuttiin pääkaupungissa Washington DC:ssä. Teosta epäiltynä on afgaanitaustainen mies, joka teki yhteistyötä Yhdysvaltain hallinnon kanssa Afganistan-operaation aikana.
Amerikkalaisille työskennelleitä ihmisiä päästettiin asumaan Yhdysvaltoihin, sillä Afganistaniin jääminen olisi asettanut monet heistä hengenvaaraan.
Syylliseksi Yhdysvaltain vetäytymiseen Afganistanista Trump nimesi Joe Bidenin. Kaoottisen vetäytymisen alkusävelet neuvotteli kuitenkin Trumpin oma hallinto hänen ensimmäisellä kaudellaan.
Kansalliskaartilaisten ampumisesta epäilty saapui Yhdysvaltoihin Bidenin kaudella, mutta hänelle myönnettiin turvapaikka Trumpin toisen kauden alettua.
Trumpin päätöstä ylipäätään lähettää kansalliskaartilaisia kaupunkeihin on kritisoitu, mutta tälle presidentti on viitannut kintaalla.
Huumepresidentin armahdus
Trump ilmoitti hiljattain armahtavansa Hondurasin entisen presidentin Juan Orlando Hernandezin. Hondurasin entinen johtaja on ollut Yhdysvalloissa suorittamassa 45 vuoden vankeusrangaistusta muun muassa huumerikoksista.
Tämänkin asian Trump langetti Joe Bidenin syyksi.
Trump on kutsunut tuomiota Bidenin järjestämäksi tai lavastamaksi.
Kiitospäivän aikaan Trump meni armahduspilkassa vieläkin pidemmälle, ja väitti Bidenin armahtaneen kalkkunoita automaattikynällä, eli laitteella, jolla voidaan jäljentää presidentin allekirjoitus.