Autoteollisuus

Ukrainan sota

Trump on syyttänyt koko sodasta Joe Bidenia. Trump on todennut, ettei Venäjä olisi koskaan iskenyt Ukrainaan, jos hän olisi ollut edelleen virassa

Korkea inflaatio

Jo valmiiksi tulo- ja elintasoltaan epätasa-arvoisessa maassa korkeat hinnat voivat aiheuttaa pienempituloisilla erittäin suuria ongelmia toimeentulonsa kanssa.

– Kohtuullisia hintoja ei ollut. Kellään ei ollut varaa mihinkään, Trump tykitti hallitukselleen.

Sisäiset ongelmat

Huumepresidentin armahdus

Siirtolaismörkö

Miksi Trump vaahtoaa edeltäjästään?

Hän on usein haukkunut edeltäjänsä Joe Bidenin haurasta olemusta, ja kutsunut tätä "uniseksi Joeksi".

CNN nostaa esiin, että Trumpin kovassa retoriikassa piilee myös totuuden jyvä: On täysin mahdollista, ettei Trump istuisi nyt Valkoisessa talossa, jos Bidenin presidenttikausi olisi ollut menestys.

Yhdysvalloissa, kuten Suomessakaan, ei ole epätavallista, että hallitus kiillottaa omaa kuvaansa, ja syyttää ongelmista edeltäjiään. Trump vain vaikuttaa vieneen tavan äärimmäisyyteen saakka.

Trump ei kuitenkaan voi sivuttaa erästä tosiasiaa: Joe Bidenin sijaan Valkoisessa talossa istuu nyt hän itse, ja äänestäjät odottavat hänen toteuttavan mahtipontiset vaalilupaukset.