Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian neljännen vuosineljänneksen tulos ylitti analyytikkojen odotukset.
Tammikuussa päättyneellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi ennätykselliseen 68 miljardiin dollariin. Nousua vuoden takaiseen verrattuna oli peräti 73 prosenttia ja edelliseen neljännekseen 20 prosenttia.
Yhtiö oli ennakoinut neljänneksen liikevaihdon nousevan noin 65 miljardiin dollariin.
Nvidian tulos päättyneellä neljänneksellä kipusi lähes 43 miljardiin. Tulos nousi vuoden takaisesta 94 prosenttia ja edellisestä neljänneksestä 35 prosenttia.
Yhtiö julkaisi tuloksensa myöhään keskiviikkona Suomen aikaa, ja sen osake pomppasi jälkimarkkinoilla heti viiden prosentin nousuun.
Nvidian tulos kertoo osaltaan siitä, että tekoälysirujen kysyntä on edelleen suurta. Yhtiö on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja.
– Laskentatehon tarve kasvaa eksponentiaalisesti, Nvidian perustaja ja toimitusjohtaja sanoi tiedotteessa.