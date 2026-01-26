Dollarin heikentyminen ja inflaation pelko lietsoo kullan ja hopean nousua.
Kullan hinta on noussut jälleen uuteen ennätykseen. Kullan hinta ylitti ensimmäistä kertaa 5 000 dollaria unssilta ja kävi maanantaina Aasian markkinoilla jo lähellä 5 100 dollarin rajaa.
Tämän vuoden alusta kulta on kallistunut jo 17 prosenttia. Taustalla on sijoittajien pako valuutoista ja valtionlainoista, toteaa uutistoimisto Bloomberg.
Myös hopean hinta rikkoi ennätyksiä, kun se nousi ensimmäistä kertaa 100 dollariin unssilta, kivuten yli 107 dollariin.
Kultaa on perinteisesti pidetty sijoittajien turvasatamana, johon turvaudutaan epävarmuuden aikoina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tempoileva politiikka on aiheuttanut maailmanlaajuista epävarmuutta, joka on näkynyt jo aiemmin kullan hintaennätyksinä.
– Kulta on luottamuksen vastakohta. Se on suoja yllättäviä inflaatiosysäyksiä, markkinaheilahteluja ja geopoliittisia riskejä vastaan, sanoi salkunhoitaja Max Belmont First Eagle Investment Managementista Bloombergille.
Kullan hinta on saanut lisävauhtia myös kasvavista valtionveloista. Jotkut sijoittajat odottavat inflaation ryöstäytyvän velan kasvun myötä uudelleen vauhtiin ja turvautuvat kultaan säilyttääkseen ostovoimaansa.