Pimeä Itämeri nielaisi syyskuussa 1941 panssarilaiva Ilmarisen vain seitsemässä minuutissa. 271 merisotilasta kuoli operaatiossa, josta Suomessa vaiettiin vuosikausia. Historioitsija Ville Jalovaara palaa hylyn jäljille tuoreessa teoksessaan.
Suomen laivaston ylpeytenä pidetty panssarilaiva Ilmarinen upposi Utön edustalla syyskuussa 1941. Katastrofissa kuoli 271 merisotilasta, ja tapahtumasta vaiettiin Suomessa neljän vuoden ajan.
Nyt historioitsija, dosentti Ville Jalovaara käsittelee Ilmarisen vaiheita uudessa kirjassaan Ilmarinen 1941.
Ilmarinen oli pieni mutta vahvasti aseistettu rannikkopanssarilaiva, jonka tehtävänä oli osallistua saksalais-suomalaiseen harhautusoperaatioon.
Alus kuitenkin ajoi miinaan ja upposi vain seitsemässä minuutissa. Jalovaaran mukaan operaatiossa pyrittiin harhauttamaan Neuvostoliittoa.
– Se oli saksalaisessa harhautusoperaatiossa mukana, jossa oli tarkoitus huijata Neuvostoliittoa, että Viron Saarenmaalle ollaan hyökkäämässä myös pohjoisesta. 13. syyskuuta 1941 puoli kahdeksan aikaan Ilmarinen saa miinaräjähdyksen aluksen alla ja uppoaa hyvin nopeasti, seitsemässä minuutissa, Jalovaara kertoo.
Tuolloin merellä oli runsaasti sekä suomalaisten, saksalaisten että neuvostoliittolaisten miinoja. Miinoissa ei ollut tunnisteita, ja niitä oli vaikea tunnistaa.
– Todennäköisintä on edelleen vanha olettamus, että kyseessä oli elokuun alussa Utön väylälle neuvostoliittolaisten tekemä kevyt miinoitus, josta huonolla tuurilla tämä tarttui Ilmarisen raivaimeen kiinni.