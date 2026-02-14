Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Turussa kolmen asunnon rivitalokiinteistö on tuhoutunut tulipalossa lauantain vastaisena yönä, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Tuhoutuneeseen rivitalokiinteistöön kiinni rakennettu toinen kiinteistö säästyi tuhoilta kiinteistöjen väliin rakennetun palomuurin ansiosta.

Tuhoutuneen kiinteistön asunnoissa oli palon syttyessä paikalla yhteensä 12 ihmistä. Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Päivystävä päällikkö Sebastian Holm kertoi STT:lle lauantain vastaisena yönä, että talon asukkaille on järjestetty väliaikaismajoitusta.

Hälytys rakennuspalosta Turun Raadinkadulla tuli noin puoli kahdeltatoista perjantai-iltana. Pelastuslaitoksella ei ole vielä arviota palon syttymissyystä.

Pelastuslaitos kertoi tiedotteessa ennen kello kahta, että sammutustyöt jatkuvat paikalla vielä usean tunnin ajan ja aiheuttavat haittaa tieliikenteelle alueella.

Holm arvioi STT:lle, että palopaikalla on ollut enimmillään parisenkymmentä pelastusyksikköä.