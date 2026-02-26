Norjan kuningas Harald sai luvan lähteä sairaalasta Teneriffalla oltuaan siellä hoidettavana infektion ja nestehukan vuoksi.

Norjan kuningas Harald, 89, on saanut luvan lähteä sairaalasta, kertoi hovi torstaina. Harald joutui tiistaina sairaalahoitoon Teneriffalla, Kanariansaarilla.

Haraldia hoidettiin infektion ja nestehukan vuoksi. Hän on Teneriffalla lomamatkalla vaimonsa, kuningatar Sonjan kanssa.

Harald on Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Hän joutui kaksi vuotta sitten sairaalaan Malesiassa lomamatkallaan saamansa infektion vuoksi.

Norjaan palattuaan kuningasta hoidettiin Oslon yliopistollisessa sairaalassa, ja hänelle asennettiin tuolloin pysyvä sydämentahdistin. Harald on kertonut, ettei ole aikeissa jättää tehtäviään monarkkina korkean ikänsä vuoksi.