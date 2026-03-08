Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää, mutta naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon on vielä matkaa.
YK:n tasa-arvojärjestö UN Women antaa maailmanlaajuisen hälytyksen: Naisilla on maailmanlaajuisesti vain 64 prosenttia niistä oikeuksista, jotka miehille on turvattu lakiin, järjestö kirjoittaa tiedotteessa.
Järjestön mukaan tilanne altistaa naiset ja tytöt syrjinnälle, väkivallalle sekä ulossulkemiselle kaikissa elämänvaiheissa.
Havainto on keskiössä tuoreessa YK:n pääsihteerin raportissa "Oikeuden saatavuuden varmistaminen sekä vahvistaminen kaikille naisille ja tytöille (Ensuring and Strengthening Access to Justice for All Women and Girls)".
Samaisesta raportista käy ilmi, että raiskausta ei vieläkään määritellä suostumuksen puuttumisen perusteella yli puolessa maailman maista (54 prosenttia).