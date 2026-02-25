Norjan kuningas Harald on edelleen sairaalahoidossa Teneriffalla.

Norjan kuningas Harald, 89, joutui sairaalahoitoon infektion ja nestehukan vuoksi tiistaina Teneriffalla.

Hovi julkaisi keskiviikkona Haraldin lääkärin Bjørn Bendzin lausunnon kuninkaan tämänhetkisestä voinnista.

– Kuningas on yleisesti ottaen hyvässä kunnossa ja reagoi hoitoon hyvin. Infektion syynä on hänen toisen jalkansa ihotulehdus. Kuningas jää vielä muutamaksi päiväksi sairaalaan tarkkailuun ja jatkohoitoon, sanotaan lausunnossa.

Bendzin mukaan, kun lähes 90-vuotias henkilö joutuu sairaalaan infektion vuoksi, tilanne on vakava.

– On tärkeää, että saamme hyvän yleiskuvan ja hallinnan hänen terveydentilastaan ennen kotiuttamista – vaikka hänen tilansa onkin nyt vakaa, Bendz jatkaa.

Kuninkaan tilasta on luvassa uusi tilannepäivitys torstaina iltapäivällä.

Harald on yksityismatkalla Teneriffalla puolisonsa kuningatar Sonjan kanssa.