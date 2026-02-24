Sairaalaan joutunut 89 vuotta täyttänyt kuningas Harald on yksityismatkalla saarella yhdessä kuningatar Sonjan kanssa.
Norjan kuningas Harald on joutunut sairaalahoitoon Teneriffalla, kertoo Norjan kuningashuone. Asiasta uutisoi muun muassa Aftonbladet.
Häntä hoidetaan infektion ja nestehukan vuoksi.
Norjan hovin mukaan kuninkaan vointi on hyvä, ja hänen henkilökohtainen lääkärinsä matkustaa Teneriffalle avustamaan paikallista hoitohenkilökuntaa.
Hovin odotetaan antavan päivityksen kuninkaan terveydentilasta keskiviikon aikana.