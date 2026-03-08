Helsingin marssi huipentuu tilaisuuteen, johon osallistuu myös pääministeri Petteri Orpo.

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää.

Helsingissä järjestetään jälleen naistenpäivän marssi. Rautatientorilta kello 14 lähtevällä marssilla vaaditaan, että tasa-arvoa sekä naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia on suojeltava ja edistettävä. Järjestäjät vaativat päättäjiltä konkreettisia tekoja sen varmistamiseksi, että jokainen nainen ja tyttö saa elää yhteiskunnassa, joka kunnioittaa ja puolustaa heidän oikeuksiaan ja ihmisarvoaan ja jossa heidän ei tarvitse elää jatkuvassa väkivallan ja häirinnän pelossa.

Marssi huipentuu Kansalaistorilla tilaisuuteen, johon osallistuu pääministeri Petteri Orpo (kok.). Hänelle esitellään vetoomus, jossa vaaditaan konkreettisia tekoja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Marssia koordinoivat YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi, Naisasialiitto Unioni ja Naisjärjestöjen Keskusliitto, ja mukana on yli 70 organisaatiota.

UN Womenin mukaan viime vuonna marssille osallistui Helsingissä yli 10 000 ihmistä.

Naistenpäivää on vietetty 1900-luvun alkupuolelta. YK otti sen teemapäiviensä listaan kansainvälisenä naistenvuonna 1975. Suomalaisessa kalenterissa naistenpäivä on ollut vuodesta 1990.