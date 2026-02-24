Venäjällä yksi poliisi on saanut surmansa räjähdyksessä maan pääkaupungissa Moskovassa.
Venäjän sisäministeriön mukaan poliiseja lähestynyt mies oli laukaissut räjähteen poliisiauton vieressä. Epäillyn kerrotaan kuolleen tapahtumapaikalle.
Savjolovon rautatieaseman lähellä tiistain vastaisena yönä tapahtuneessa räjähdyksessä loukkaantui lisäksi kaksi muuta poliisia.
Sisäministeriö kertoi aiemmin, että epäilty tekijä olisi paennut paikalta. Joitakin minuutteja myöhemmin ministeriö kuitenkin kertoi, että mies oli löydetty kuolleena paikan päältä.
