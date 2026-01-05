Venezuelan presidentti on saapunut oikeuteen. Kuljetuksesta julkaistiin video.
Venezuelassa viikonloppuna kiinniotettua presidentti Nicolas Maduroa siirretään oikeuden eteen Yhdysvalloissa.
Maduron ja hänen vaimonsa Cilia Flores on määrä esiintyä oikeudessa Yhdysvalloissa myöhemmin tänään.
Pariskunnan kuljetuksesta kohti oikeutta julkaistu video näyttää, miten heitä siirrettiin useisiin eri kulkuvälineisiin ennen perille pääsyä. Siirtymät ovat jopa elokuvallisia.