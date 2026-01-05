Kuuban presidentti vahvisti, että Yhdysvaltain iskussa Venezuelaan kuoli kolmisenkymmentä kuubalaista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen määräävän Venezuelassa.

Trump kertoi olleensa tekemisissä Venezuelan väliaikaisen johdon kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan ja otti kiinni presidentti Nicolas Maduron.

Trump kommentoi asiaa toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina.

Trump myös toisti kommenttinsa siitä, että Yhdysvaltain hyökkäyksessä Caracasiin kuoli paljon kuubalaisia. Hänen mukaansa nämä olivat Maduron turvallisuushenkilöstöä.

New York Timesin mukaan Kuuban valtionmedia kertoi 32 kuubalaisen kuolleen Yhdysvaltain iskussa. Lehden mukaan maan presidentti Miguel Diaz-Canel sanoi kuolleiden olleen Kuuban asevoimista tai sisäministeriöstä.

Trump myös sanoi Kuuban olevan "valmis kaatumaan" Yhdysvaltojen hyökättyä sen liittolaismaahan Venezuelaan. Trumpin mukaan Kuuban olisi hankala "pitää pintansa" ilman venezuelalaisöljyä.

New York Timesin mukaan Trump uhitteli myös Kolumbiaa ja sen presidenttiä Gustavo Petroa. Lehden mukaan Trump kuvaili tätä "sairaaksi mieheksi, joka tykkää tehdä kokaiinia ja myydä sitä Yhdysvaltoihin".

– Hän ei tee sitä kovinkaan pitkään, Trump sanoi.

Kun Trumpilta kysyttiin, aikooko Yhdysvallat toteuttaa sotilaallisen operaation Kolumbiaa vastaan, Trump sanoi sen kuulostavan hyvältä.

Kolumbia, Brasilia, Chile, Meksiko, Uruguay ja Espanja julkaisivat sunnuntaina yhteislausunnon, jossa muun muassa ilmaistiin huolta Venezuelan tapahtumista, jotka maiden mukaan rikkovat kansainvälistä oikeutta.

Oppositiohahmo: Vaalitulosta kunnioitettava

Venezuelan oppositiohahmo Edmundo Gonzalez Urrutian mukaan Venezuelaa itsevaltaisesti hallinneen Maduron syrjäyttäminen oli tärkeää, mutta se ei riitä.

Espanjassa maanpaossa elävä Gonzalez Urrutia kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sunnuntaina.

Gonzalez Urrutian mukaan Venezuela voi palata normaaliin elämään vain, jos kaikki vapautensa poliittisista syistä menettäneet kansalaiset vapautetaan.

Lisäksi hän vaatii, että vuoden 2024 presidentinvaalien tuloksia kunnioitetaan. Muun muassa EU ja Yhdysvallat pitävät Gonzalez Urrutiaa vaalien todellisena voittajana.

Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado sanoi Maduron kaappaamisen jälkeen, että vuoden 2024 presidentinvaalien todellisena voittajana yleisesti pidetyn Gonzalez Urrutian pitäisi heti nousta presidentiksi.

Väliaikaisjohto kokoontui ensi kertaa

Venezuelassa maan väliaikainen johto on pitänyt ensimmäisen hallituksen kokouksen sen jälkeen, kun Yhdysvallat viikonloppuna hyökkäsi maahan ja otti kiinni Maduron.

Asiasta kertoi maan valtiontelevisio. Se näytti lähetyksessään maan johtajaksi väliaikaisesti nimetyn varapresidentti Dalcy Rodriguezin kokoontuvan presidentinpalatsissa puolustusministerin ja sisäministerin kanssa.

Venezuelan korkein oikeus määräsi varapresidentti Rodriguezin maan väliaikaiseksi johtajaksi sen jälkeen, kun Maduro otettiin kiinni ja vietiin pois maasta.