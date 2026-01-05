MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa. Yllä olevalta videolta voit katsoa suoraa lähetystä New Yorkista.
Venezuelassa viikonloppuna kiinni otettu presidentti Nicolas Maduro on siirretty pidätyskeskuksesta New Yorkin oikeustalolle odottamaan oikeudenkäyntiä.
Maduron ja hänen vaimonsa on määrä esiintyä oikeudessa myöhemmin tänään.
Presidenttipari otettiin kiinni Venezuelassa Yhdysvaltojen operaatiossa lauantaina.
Maduro siirrettiin heti Yhdysvaltoihin ja häntä vastaan nostettiin syytteet muun muassa huumeterrorismista.
Muun muassa Kiina on vaatinut Yhdysvaltoja vapauttamaan Maduron.
Yhdysvaltojen lauantaista operaatiota Venezuelaan on laajalti pidetty laittomana.
Suuri osa Yhdysvaltojen liittolaisista, joihin Suomikin puolustusliitto Naton myötä kuuluu, eivät ole kuitenkaan suoraan tuominneet amerikkalaisten toimia.
