Parlamentin puhemies vakuutti tekevänsä kaikkensa Maduron palauttamiseksi.
Venezuelan varapresidenttinä toiminut Delcy Rodriguez on vannonut virkavalansa virkaa tekevänä presidenttinä parlamentissa.
Rodriguez nousi tehtävään sen jälkeen, kun Yhdysvallat kaappasi presidentti Nicolas Maduron ja tämän vaimon sotilaallisessa hyökkäyksessä viikonloppuna.
Venezuelan korkein oikeus määräsi viikonloppuna Rodriguezin maan tilapäiseksi johtajaksi. Oikeus ei kuitenkaan julistanut Maduroa pysyvästi estyneeksi hoitamaan virkaansa, mikä olisi tarkoittanut uusia vaaleja 30 päivän kuluessa.
Maduro puolisoineen tuotiin oikeuden eteen New Yorkissa tänään.
Parlamentti tuomitsi Yhdysvallat
Venezuelan parlamentin tänään uudelleen tehtäväänsä valittu parlamentin puhemies Jorge Rodriguez vakuuttaa, että maa käyttää kaikki keinot saadakseen kaapatun presidenttinsä Nicolas Maduron takaisin.
– Päätehtäväni näinä lähipäivinä on käyttää kaikki keinot tuodaksemme takaisin Nicolas Maduro Morosin, veljeni, presidenttini, puhemies sanoi.
Venezuelan parlamentti tuomitsi jyrkästi Yhdysvaltain iskun maahan ja asettui yhtenäisenä rintamana virkaa tekeväksi presidentiksi nousseen Rodriguezin tueksi.
Parlamentin puhemies ja virkaa tekevä presidentti ovat sisaruksia.