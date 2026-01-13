Eläintarhan mittelöstä jakama video nousi viraali-ilmiöksi sosiaalisessa mediassa.
Puolalaisessa eläintarhassa 17-kiloinen kiinanmuntjakki päätti ottaa mittaa noin 1 700 kiloa painavasta sarvikuonosta.
Sarvikuono piti kohtaamista hauskana leikkinä eläintarhan mukaan, mutta testosteronia uhkunut muntjakki puolusti tosissaan kiimassa ollutta kumppaniaan ja oli valmis näyttämään, kuka on pomo.
– Joku taisi unohtaa katsoa peiliin tänä aamuna, Wroclawin eläintarha kirjoittaa Facebook-tilillään.
Eläintarhan mukaan sarvikuono on erittäin lempeä ja tietoinen koostaan.
Kiinanmuntjakki on Kiinan kaakkoisosista ja Taiwanista kotoisin oleva pienikokoinen hirvieläin, kertoo Suomen Lajitietokeskus.
Hauskan kohtaamisen, jossa muntjakki näyttää voittavan, voit katsoa videolta!