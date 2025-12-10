Uhanalainen, Itä-Siperiassa elävä amurintiikeri on maailman suurin kissapeto.

Moskovan eläintarha Venäjällä jon julkaissut videon kahdesta amurintiikerin pennusta, jotka ovat hiljattain alkaneet tutkia ulkomaailmaa aitauksessa.

Pennut syntyivät elokuussa eläintarhan harvinaisten eläinlajien lisääntymiskeskuksessa. Ensimmäiset viikot syntymänsä jälkeen ne viettivät suljetussa suojassa, eläintarha kertoi tiedotteessa.

Ensimmäiset kolme kuukautta emo imetti pentujaan, minkä jälkeen ne siirtyivät raakaan lihaan ja oppivat metsästämään jopa viiriäisiä eläintarhan tiedotteen mukaan.

Pennuista toinen on uros ja toinen naaras. Pennut on punnittu kahdesti syntymänsä jälkeen. Syyskuussa ne painoivat molemmat 7 kiloa ja viime kuussa jo 12 kiloa.

Pennut ovat tiikerinaaras Shivan ja uros Amur-Orionin jälkeläisiä. Pennuille ei ole vielä annettu nimiä. Eläintarha kutsuu pentuja kuninkaallisiksi sisaruksiksi, koska niiden vanhemmat elivät aiemmin luonnossa.