Sekä Krista Kosonen että Jani Volanen ovat saaneet katsojilta ylistystä siitä, miten he hahmojaan tulkitsevat.

Sarjan alettua tammikuun lopulla Suomessa on käyty keskustelua lähisuhdeväkivallasta useissa eri medioissa ja keskustelufoorumeissa. L/over – ikuisesti minun on ollut osaltaan nostamassa aihetta keskusteluun. Sarjan tunnelmaa on kuvattu muun muassa piinaavaksi, uskottavaksi ja ahdistavaksi.

– Lähisuhdeväkivalta on valtava ongelma Suomessa ja on hienoa, että sarjan kautta se on tullut näkyvämmäksi ja aiheuttanut keskustelua. Henkinen väkivalta on usein sellaista, mitä on vaikeampi määrittää ja tunnistaa, ja toivon, että sarja on auttanut ihmisiä tunnistamaan tilanteita ja hakemaan apua, Kosonen sanoo.