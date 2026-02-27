Sekä Krista Kosonen että Jani Volanen ovat saaneet katsojilta ylistystä siitä, miten he hahmojaan tulkitsevat.
Finnpanelin TotalTV-mittauksen mukaan MTV:n uutuusdraama L/over – ikuisesti minun on tällä hetkellä Suomen katsotuin kotimainen draama: ohjelma on tavoittanut jo kaksi miljoonaa suomalaista. Se on Finnpanelin TotalTV-mittauksen mukaan katsotuin kotimainen draama myös pelkissä suoratoistopalvelujen katseluluvuissa.
Ohjelma puhuttelee erityisesti naisia. Katselusta 60 prosenttia tulee naiskohderyhmistä, ja kaikissa ikäryhmissä naiskatsojien osuus korostuu mieskatsojiin nähden.
Sarjan alettua tammikuun lopulla Suomessa on käyty keskustelua lähisuhdeväkivallasta useissa eri medioissa ja keskustelufoorumeissa. L/over – ikuisesti minun on ollut osaltaan nostamassa aihetta keskusteluun. Sarjan tunnelmaa on kuvattu muun muassa piinaavaksi, uskottavaksi ja ahdistavaksi.
Sarjassa naispääosaa näyttelevä Krista Kosonen kokee, että aiheen esiin nostaminen on ollut tärkeää.
– Lähisuhdeväkivalta on valtava ongelma Suomessa ja on hienoa, että sarjan kautta se on tullut näkyvämmäksi ja aiheuttanut keskustelua. Henkinen väkivalta on usein sellaista, mitä on vaikeampi määrittää ja tunnistaa, ja toivon, että sarja on auttanut ihmisiä tunnistamaan tilanteita ja hakemaan apua, Kosonen sanoo.
– Yllätyin sarjan saamasta suosiosta ja osoitin sillä tietämättömyyteni. Myös katsojien palautemäärä, mutta ennen kaikkea juuri aiheeseen kiinnittyminen paljasti, ettemme olleetkaan tehneet kertomusta erityistapauksesta, vaan liiankin yleisestä ongelmasta. Salaa toki harmitti, etten siis näytellytkään 'hyvin erityistä' henkilöä, vaan ilmeisesti valitettavan tavallista, Volanen kertoo.
Jani Volasen roolisuoritusta sarjassa on ylistetty.
