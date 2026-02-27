Ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Israeliin. Ministeriö päivitti matkustustiedotettaan tänään.

Lisäksi ministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Gazan, Libanonin ja Syyrian raja-alueilla.

Jännitteet Lähi-idässä ovat kiristyneet entisestään, ja ministeriö arvioi tilanteen jatkuvan vielä pitkään. Sotatoimien puhkeaminenkaan ei ministeriön mukaan ole poissuljettua.

Ministeriö suosittelee, että majoitusta valittaessa kannattaa selvittää, onko majoituspaikassa turvahuone ja missä lähin väestönsuoja sijaitsee. Alueella on kohonnut terrori-iskujen riski.

Ministeriö huomauttaa, että nopeat muutokset lentoliikenteeseen ovat mahdollisia.

USA:n suurlähetystö sallii joidenkin työntekijöidensä poistua Israelista

Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystö kertoi tänään sallivansa ei-välttämättömän henkilöstönsä poistumisen Israelista turvallisuusriskien vuoksi. Lähetystö sanoi sivuillaan, että Yhdysvaltain hallinnon työntekijöiden ja näiden perheenjäsenten kannattaa harkita maasta poistumista, kun kaupallisia lentoja on vielä saatavilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut useaan otteeseen sotilaallisella iskulla Iraniin, jos maan kanssa ei saavuteta sopua sen ydinohjelmasta.

Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Iranin lähialueilla korkeimmalle tasolle vuosikymmeniin. Trump antoi Iranille runsas viikko sitten 15 päivän aikarajan sopimuksen solmimiselle.

Kiina varoitti perjantaina kansalaisiaan matkustamasta Iraniin ja kehotti Iranissa olevia kansalaisiaan poistumaan maasta mahdollisimman pian.