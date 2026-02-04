Harmaahaikara tunnetaan taitavana saalistajana, mutta aina ei onnistu.
Luonnossa toisen onni on usein toisen epäonni. Tämän sai kokea epäonninen harmaahaikara Itä-Yorkshiressa Englannissa.
Haikara oli nappaamassa jään päällä tepastellutta vesimyyrää, mutta liukuikin lähes varman saaliinsa ohi. Onnekas myyrä onnistui paeta kaislikkoon.
Jutun alussa olevalla videolla näkyy, kuinka jäälle laskeutunut haikara liukuu myyrän ohi ja kaatuu nokalleen.
Harmaahaikarat tunnetaan taitavina saalistajina. Tilanteen taltioinut luontokuvaaja Paolo Sanna ei sanojensa mukaan uskonut myyrällä olevan mitään mahdollisuuksia, kun haikara huomasi sen.
– En uskonut, että jää olisi antanut pienelle myyrälle niin suuren edun, Sanna sanoo.
Katso haikaran epäonninen liukastelu videolta.
Lähde: KameraOne