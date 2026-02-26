Kaikki epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Oulun poliisi on saanut päätökseen Suomussalmen pohjoisosassa Hukkajoella kesällä 2024 tapahtuneen epäillyn törkeän luonnonsuojelurikoksen esitutkinnan.

Tapausta on tutkittu myös nimikkeillä törkeä eläinsuojelurikos sekä ympäristön turmeleminen.

Hukkajoen yliajojen seurauksena kuolleiden raakkujen lopulliseksi määräksi on tarkentavien tutkimusten perusteella arvioitu 3 283 simpukkaa.

Yhden jokihelmisimpukan arvo on tapahtuma-aikana ollut 589 euroa, jolloin vahingon kokonaisarvion suuruus on 1 933 687 euroa.

Lisäksi on arvioitu, että tapahtumat ovat aiheuttaneet merkittävää tuhoa Hukkajoen taimenkannalle, jota ilman raakku ei pysty lisääntymään.

Kalataloudellisen vahingon arvoksi on arvioitu 254 480 euroa, joka muodostuu kalatuotannon menetyksestä ja vahinkoalueen kunnostuskustannuksista.

Suunniteltavissa olisi ollut vaihtoehtoinen reitti

Tapahtuman keskiössä on ollut yksityisen maanomistajan omistamalla metsäkiinteistöllä oleva Hukkajoki, joka on ylitetty puunkorjuun yhteydessä metsäkoneilla arviolta useita satoja kertoja.

Asian olivat sattumalta havainneet LIFE Revives -hankkeessa toimineet raakkututkijat, jotka olivat tekemässä kohteella inventointeja. Hakkuutyömaa keskeytettiin seuraavana päivänä.

Esitutkinnassa selvisi, että Stora Enson omistamalla metsähakkuutyömaalla on sen aliurakoitsijan toimesta ajettu metsäkoneilla jokihelmisimpukkaesiintymän alueella parin viikon ajan ja aiheutettu huomattavaa vahinkoa erittäin uhanlaiselle jokihelmisimpukalle ja sen elinympäristölle.

Joenylitysten seurauksena jokeen kulkeutui tonneittain hiekkaa sekä muuta maa-ainesta, jotka olivat muuttaneet vesistöä ja peittäneet osan raakkuesiintymästä.

Esitutkinnassa on selvitetty, että puunkorjuulle olisi ennen sen aloittamista ollut suunniteltavissa vaihtoehtoinen reitti Metsähallituksen maille ja joka ei olisi edellyttänyt Hukkajoen ylittämistä.

Vaihtoehtoisen reitin käyttämisestä on laskelmien mukaan arvioitu aiheutuneen kuluja yhteensä 9 500 euroa. Arviolaskelma koostuu puun varastointimaksusta, Metsähallituksen tiemaksusta ja pidemmästä kuljetusmatkan pituudesta.

Lupaa ei haettu

Vesilain mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa laissa lueteltuja vaikutuksia.

Ympäristön turmeleminen vesitaloushankkeessa tarkoittaa luvattomia tai huolimattomia toimia, jotka pilaavat tai vaarantavat vesiympäristön.

Esitutkinnan perusteella Kainuun ELY-keskukselta ei ole ennen metsähakkuutyömaan aloitusta pyydetty arviota vesilain mukaisen luvan hakemisesta. Vesilain mukaisen luvan myönsi viime vuoden loppuun asti aluehallintovirasto ja luvan käsittelymaksu on ollut 6400 euroa.

Kaikki kiistävät

Esitutkinnassa on rikoksesta epäillyn asemassa kuultu koko puunkorjuuprosessin osallisuusketjusta 10 henkilöä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Poliisi on esitutkintaa varten hankkinut useita asiantuntijalausuntoja -ja selvityksiä, joiden perusteella on selvitetty, miten tapahtumat ovat vaikuttaneet Hukkajoen raakkupopulaation ja alueen kalaston tilaan.

Asia on siirtynyt syyteharkintaan. Syyttäjät tiedottavat myöhemmin syyteharkinnan valmistumisesta.