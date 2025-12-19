Miekkavalaat löytävät merten syvyyksissä uiskentelevia lohia delfiinien avulla. Delfiinit puolestaan saavat yhteistyön palkaksi suojaa pedoilta.

Yhteistyössä on voimaa myös eläinten maailmassa. Juuri julkaistu tutkimus osoittaa miekkavalaiden ja juovadelfiinien tekevän yhteistyötä etsiessään ja saalistaessaan kuningaslohta Kanadan luoteisosassa, Brittiläisen Kolumbian vesillä.

Tutkimuksen toteuttivat tutkijat Brittiläisen Kolumbian ja Dalhousien yliopistoista sekä Leibnizin ja Hakain -instituuteista, ja se julkaistiin Scientific Reports -julkaisussa.

Havaintojen perusteella miekkavalaat näyttivät seuraavan juovadelfiinejä meren syvyyksiin. Tämä viittaa siihen, että valaat hyödynsivät delfiinien kaikuluotausta löytääkseen syvemmällä olevat suuret kuningaslohet, jotka ovat vaikeammin saavutettavissa ja joita delfiinit taas eivät kykene syömään kokonaisina.

– Yhteistyön avulla miekkavalaat voivat säästää energiaa ja käyttää delfiinejä oppaina lisätäkseen mahdollisuuksiaan löytää suuria lohia syvemmistä vesistä, Brittiläisen Kolumbian yliopiston merinisäkkäiden tutkimusyksikköä johtava professori Andrew Trites sanoo yliopiston tiedotteessa.

Delfiinit ja miekkavalaat eivät tutkijoiden mukaan käyttäytyneet aggressiivisesti toisiaan kohtaan.

Delfiinit puolestaan saavat miekkavalailta vastineeksi suojaa pedoilta ja pääsevät hyödyntämään näiden jättämiä lohenjäännöksiä ravinnokseen.

– Olemme pitkään tienneet, että alueella elävät miekkavalaat ovat vuorovaikutuksessa juovadelfiinien kanssa, mutta niiden näkeminen sukeltamassa ja metsästämässä synkronoidusti delfiinien kanssa muuttaa täysin käsityksemme näiden kohtaamisten merkityksestä, Dalhousien yliopiston meriekologi Sarah Fortune sanoo tiedotteessa.

Ensimmäistä kertaa videolla

Tutkimus toteutettiin Vancouverin saaren lähistöllä elokuussa 2020. Tutkijaryhmä sai ensimmäistä kertaa taltioitua myös videomateriaalia miekkavalaiden ja delfiinien koordinoidusta toiminnasta.

Tutkijaryhmä kiinnitti imukuppien avulla miekkavalaiden selkään yksilölliset tunnisteet, jotka tallensivat lisäksi videokuvaa ja ääntä. Tapahtumia kuvattiin myös drooneilla.

– Kuvamateriaalimme osoittaa, että miekkavalaat ja delfiinit saattavat todella tehdä yhteistyötä saaliin löytämiseksi ja jakamiseksi, kertoo Fortune.

Ryhmän taltioimaa kuvamateriaalia voit katsoa videolta jutun alusta.

Tutkijat havaitsivat 25 tapausta, joissa miekkavalaat seurasivat delfiinejä niiden etsiessä ravintoa. Kun delfiinit sukelsivat, sukelsivat myös miekkavalaat.

Kahdeksassa tapauksessa miekkavalaat jakoivat tutkimuksen mukaan lohta muiden miekkavalaiden kanssa. Delfiinit olivat läsnä neljässä tapauksessa, joista yhdessä ne keräsivät kalanjätteitä.

Huomionarvoista tutkijoiden mukaan on myös se, että delfiinit ja miekkavalaat eivät osoittaneet aggressiivista tai välttelevää käyttäytymistä toisiaan kohtaan.

Valaisiin kiinnitetyt tunnisteet mahdollistivat myös kolmiulotteisen liikeratadatan keruun videon ja akustisten menetelmien avulla.

– Tämä on silmiinpistävä esimerkki siitä, kuinka uusi teknologia auttaa meitä tarkastelemaan merien suurimpien saalistajien välisiä suhteita uudella tavalla, sanoo Fortune.

Kuvat ja videot:

University of British Columbia (A.Trites), Dalhousie University (S. Fortune), Hakai Institute (K. Holmes), Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (X. Cheng).