Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut useita ihmisiä vuosien vankeusrangaistuksiin laajassa huumevyyhdessä, jonka lonkerot kiertyvät Ruotsiin.
Tehtailtujen huumebisnesten lisäksi rikollisten suunnitelmissa oli väkivaltainen velanperintä Turussa, mutta poliisi tuli hätiin.
Pisimmän tuomion niin kutsutussa Alaska-jutussa sai 31-vuotias Ruotsin kansalainen, joka syyllistyi 12:een törkeään huumausainerikokseen sekä törkeän ryöstön valmisteluun ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen. Rangaistuksena oli 10,5 vuotta vankeutta.