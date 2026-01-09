Kongon demokraattisesta tasavallasta on kantautunut harvinaisen iloisia eläinuutisia.
Vuorigorilla on synnyttänyt kaksoset Virungan kansallispuistossa Kongon demokraattisessa tasavallassa.
Onnellisesta perhetapahtumasta uutisoivat muun muassa CNN ja BBC.
Kahden pienen urosgorillan syntymä selvisi 3. tammikuuta. Sitä pidetään merkittävänä piristysruiskeena uhanalaiselle lajille.
Hyväkuntoisilta ja terveiltä vaikuttaneiden kaksosten emo on 22-vuotias Mafuko, joka sai jälkeläisiä nyt seitsemättä kertaa.
Vuorigorilloja on luonnossa nykyään alle 1 100 yksilöä. Määrä on kasvanut hitaasti kymmenen vuoden takaisesta alle 700:stä ja uhanalaisuusluokitus muuttunut samalla "äärimmäisen uhanalaisesta" "uhanalaiseksi".
Kaikki vuorigorillat elävät joko Virungan kansallispuistossa tai Ruandan ja Ugandan puolella sijaitsevissa kansallispuistoissa. Unescon maailmanperintökohteeksikin nimetty Virungan kansallispuisto perustettiin yli sata vuotta sitten nimenomaan vuorigorillojen suojelemiseksi.
Edellisen kerran Virungan kansallispuistossa syntyi vuorigorillakaksoset vuonna 2020. Myös Mafuko on synnyttänyt kaksoset kerran aiemmin vuonna 2016, mutta ne menehtyivät viikko syntymänsä jälkeen.
Etenkin elämänsä ensimetreillä gorillan poikaset ovat täysin riippuvaisia emonsa huolenpidosta. Kansallispuistoissakin niitä uhkaavat salametsästäjät ja monet aseelliset ryhmät.
Virungan kansallispuisto pyrkii suojelemaan nyt syntyneitä kaksosia ylimääräisillä turvatoimilla.
Bageni-laumassa, johon Mafuko kuuluu, on nyt 59 jäsentä, mikä tekee siitä Virungan kansallispuiston suurimman.