Videot emonsa hylkäämäksi jääneestä japaninmakakivauva Punchista ja sen pehmoleluystävästä ovat sulattaneet sydämiä ympäri maailman.
Uutisoimme viime viikolla Ichikawan eläintarhassa Japanissa asustelevasta japaninmakakivauva Punchista. Muun makakilauman hyljeksimä Punch on noussut eläinmaailman kuuluisuudeksi kääpiövirtahepo Moo Dengin tai kuningaspingviini Peston tapaan.
Seitsemänkuukautisen apinavauvan emo hylkäsi sen, joten eläintarhan hoitajat päättivät antaa orvoksi jääneelle pienokaiselle Ikeasta ostetun orankipehmolelun kaveriksi. Suomen Ikeasta kerrotaan, että Punchin maine näkyy täälläkin kyseisen pehmolelun kasvaneissa myynneissä.