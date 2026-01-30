Kremlin mukaan Kiovaa koskevasta tulitauosta sovittiin, jotta voitaisiin "luoda suosiolliset olosuhteet neuvotteluille".

Venäjä on kiistänyt Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lausunnot Ukrainaan sovitusta osittaisesta tulitauosta.

Venäjän mukaan presidentti Trump pyysi Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta, ettei Venäjä tekisi iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan sunnuntaihin 1. helmikuuta asti.

Trumpin väitti torstaina, että ilmaiskut kattava tulitauko kestäisi viikon ja sen aikana Venäjä ei hyökkäisi Kiovan lisäksi muihinkaan Ukrainan kaupunkeihin.

Venäjä ja Yhdysvallat ovat siis hyvin eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Venäjän tuoreen kannan asiaan ilmoitti Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Peskovin mukaan Kiovaa koskevasta tulitauosta sovittiin, jotta voitaisiin "luoda suosiolliset olosuhteet neuvotteluille".

Useita iskuja viime yönä

Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvottelijat tapasivat viime viikonloppuna Arabiemiirikunnissa. Ennen tuota Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat eivät olleet kohdanneet kasvokkain kesän 2025 jälkeen.

Yhdysvallat on viestittänyt, että kolmen valtion neuvottelut voisivat jatkua jo kuluvalla viikolla. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka voivat vielä vaihtua.

Ukrainan ilmavoimat sanoo Venäjän hyökänneen maahan viime yönä yhdellä ohjuksella ja yli sadalla droonilla.

Tiedossa ei ole, mihin kohteisiin Venäjä väitetysti viime yönä ohjuksella ja drooneilla iski.

Zelenskyi on sanonut, että jos Venäjä ei hyökkää Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, ei Ukraina myöskään iske Venäjän energiakohteisiin.

Yhdysvallat ehdotti tulitaukoa Ukrainan kylmän talven vuoksi. Venäjän ilmaiskujen vuoksi Ukrainassa on ollut pulaa sähköstä ja lämmityksestä.