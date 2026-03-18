Suomalaistähti Suvi Minkkisellä, 31, on paljon pelissä, kun ampumahiihdon maailmancup huipentuu kolmella henkilökohtaisella kilpailulla Oslon Holmenkollenilla loppuviikolla. Minkkinen voi ansaita bonusrahaa kymmeniä tuhansia euroja.
Holmenkollenilla kilpaillaan vielä sprintti torstaina, takaa-ajo lauantaina ja yhteislähtö sunnuntaina. Jaossa on 90 maailmancupin pistettä kisavoittoa kohden eli yhteensä maksimissaan 270 pistettä. Nämä luvut ovat Minkkiselle monellakin tapaa tärkeitä.
Kokonaiscupissa Minkkinen on toisena, 201 pistettä Lou Jeanmonnot'n takana. Ranskalaisjohtajan voi käytännössä jo julistaa maailmancupin voittajaksi.
Suomalaisen lähimmät uhkaajat, Ruotsin Anna Magnusson ja Elvira Öberg ovat 69:n ja 71 pisteen päässä. Etumatka on merkittävä, kun esimerkiksi Minkkinen on kerännyt tällä kaudella keskimäärin vajaat 45 pistettä kisaa kohden. Tuon pistepotin saa sijoittumalla kuudenneksi.
Jos Minkkinen pitää sijoituksensa kokonaiscupissa, hän saa tästä 35 000 euron bonuksen. Kolmoselle tulee 28 000, neloselle 22 500 ja kokonaiscupin 10. sijakin tuo vielä 12 000 euron lisäpotin. Jeanmonnot on kiinni 45 000 euron mestaruusrahassa.