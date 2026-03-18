Suvi Minkkinen kahminut massiiviset rahat – vielä jättibonus tarjolla Suvi Minkkinen on juhlinut kuluvalla maailmancup-kaudella viittä palkintojaa yksilökisoissa ja kahta viesteissä. Julkaistu 28 minuuttia sitten Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Suomalaistähti Suvi Minkkisellä, 31, on paljon pelissä, kun ampumahiihdon maailmancup huipentuu kolmella henkilökohtaisella kilpailulla Oslon Holmenkollenilla loppuviikolla. Minkkinen voi ansaita bonusrahaa kymmeniä tuhansia euroja. Holmenkollenilla kilpaillaan vielä sprintti torstaina, takaa-ajo lauantaina ja yhteislähtö sunnuntaina. Jaossa on 90 maailmancupin pistettä kisavoittoa kohden eli yhteensä maksimissaan 270 pistettä. Nämä luvut ovat Minkkiselle monellakin tapaa tärkeitä. Kokonaiscupissa Minkkinen on toisena, 201 pistettä Lou Jeanmonnot'n takana. Ranskalaisjohtajan voi käytännössä jo julistaa maailmancupin voittajaksi. Suomalaisen lähimmät uhkaajat, Ruotsin Anna Magnusson ja Elvira Öberg ovat 69:n ja 71 pisteen päässä. Etumatka on merkittävä, kun esimerkiksi Minkkinen on kerännyt tällä kaudella keskimäärin vajaat 45 pistettä kisaa kohden. Tuon pistepotin saa sijoittumalla kuudenneksi. Jos Minkkinen pitää sijoituksensa kokonaiscupissa, hän saa tästä 35 000 euron bonuksen. Kolmoselle tulee 28 000, neloselle 22 500 ja kokonaiscupin 10. sijakin tuo vielä 12 000 euron lisäpotin. Jeanmonnot on kiinni 45 000 euron mestaruusrahassa. Cup-voitto takaa-ajosta?

Suvi Minkkinen on tällä kaudella ampunut makuulta 92 prosentin ja pystystä 89 prosentin tarkkuudella. IMAGO/Mauri Levandi/ All Over Press

Maailmancupissa myös eri kilpailumuotojen sisäinen cup-menestys tulo lisärahaa. Näissä sitä on tarjolla vain voittajille ja summa on 14 000 euroa per kilpailumuoto.

Sprintticupissa Jeanmonnot on jo varmistanut ykköstilansa. Yhteislähtöjen puolella mestaruudessa on kiinni tiukimmin Ranskan Julia Simon.

Minkkisen kannalta loppuviikon tärkein kisa onkin takaa-ajo, jonka cupia hän johtaa 20 pisteellä ennen Jeanmonnot'ta. Kisa käydään käytännössä heidän kesken, sillä Öberg on Minkkisestä jo 80 pisteen päässä. Takaa-ajossa menestyminen edellyttää tietysti onnistumista myös torstain pikakilpailussa, jonka eroilla startataan lauantaina.

Tällä hetkellä Minkkinen on siis kiinni peräti 49 000 euron bonuspotissa, jos hän pitää sijoituksensa kokonais- ja sprintticupissa.

Ansiot yli 200 000 euron

Tero Seppälä ja Suvi Minkkinen ovat haalineet kuluvan kauden parisekaviesteistä voiton Nove Mestossa ja kolmostilan Otepäässä (kuva).

Minkkisen huippukausi maailmancupissa näkyy jo nyt muhkeina palkintorahoina. Suomalaisen kohdalla summa on kohonnut jo yli 170 000 euroon, kun hän kerännyt henkilökohtaisista kisoista 147 300 euron tulot ja viesteistäkin 27 000 euroa.

Tähän ei ole laskettu niin sanottuja liivibonuksia, joita Minkkiselle on kertynyt joitain tuhansia kauden aikana. Kisakohtainen korvaus näissä on reilut 1 000 euroa liiviä kohden.

Olympiapronssimitalistin koko kauden palkintorahat ovat siis ylittämässä 200 000 euron rajan, kun nykyiseen lukuun lisätään vielä Holmenkollenin shekit ja mittavat cup-bonukset.

2:57 Suvi Minkkisen linjasi olympiakauden tavoitteitaan ja kertoi nousunsa taustoista MTV Urheilulle viime marraskuussa.

Ossi Karvonen MTV Uutiset