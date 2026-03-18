Poliisi jätti miehen kylmään syrjäiselle tielle – hovi tyrmäsi valituksen heitteillepanotuomiosta Poliisipartio kyyditsi miehen syrjäiselle paikalle ja jätti pärjäämään omillaan. All Over Press Julkaistu 33 minuuttia sitten STT Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Poliisi oli hyljännyt miehen laittomasti valaisemattomalle tielle. Helsingin hovioikeus ei ottanut käsiteltäväksi poliisimiehen valitusta tapauksessa, jossa poliisit tuomittiin heitteillepanosta heidän jätettyä henkilön syrjäiseen tienvarteen Sipoossa. Partionjohtajana tapauksessa toiminut poliisimies oli vaatinut syytteiden ja korvausvaatimusten hylkäämistä, tai ainakin rangaistuksen alentamista. Vastavalituksessa syrjäiselle paikalle jätetty mies vaati poliisimiehen maksettavaksi määrätyn korvauksen korottamista 3000 euroksi. Helsingin hovioikeus katsoi, että asiassa ei ollut aihetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Käräjäoikeuden tuomio jäi voimaan. Lue myös: Poliisit jättivät nuoren miehen Sipoonkorpeen – tuomittiin virkarikoksista Uhri jätettiin parin asteen lämpötilaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa kaksi poliisia rangaistukseen tapauksessa, jossa poliisipartio jätti nuoren miehen Sipoonkorven kansallispuiston liepeille valaisemattomalle tielle maaliskuisena sunnuntai-iltana. Partionjohtajana toiminut poliisi tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Oikeuden mukaan poliisipartio vei häiriökäyttäytymisen takia kiinni otetun miehen Sipoossa sijaitsevalle tielle sen jälkeen, kun miestä ei oltu sairaanhoitajan arvion perusteella otettu poliisivankilaan. Sairaanhoitajan arvion mukaan mies olisi tullut viedä päivystykseen.

Poliisipartio jätti miehen yksin valaisemattomalle tielle noin puoli yhdentoista aikaan illalla, jolloin ulkona oli vain muutama aste lämmintä.

– Miehellä oli vallinneisiin olosuhteisiin nähden kevyt vaatetus, ja hän oli päihtynyt ja käyttäytynyt sekavasti. Miehellä ei ollut mukanaan puhelinta tai lompakkoa, eikä jättöpaikan välittömässä läheisyydessä ollut asutusta, kirjoittaa oikeus tuomiosta antamassaan tiedotteessa.

Sivullinen ihminen löysi hätääntyneen, itkuisen ja sekavan miehen sattumalta tieltä ja soitti hätäkeskukseen. Mies oli ehtinyt olla tiellä noin seitsemän minuutin ajan.

"Nuorempi poliisimies kyseenalaisti"

Oikeus katsoo poliisipartion jättäneen miehen avuttomaan tilaan siten, että toiminnasta on aiheutunut vaaraa vähintäänkin miehen terveydelle.

Oikeuden mukaan päätöksen miehen Sipooseen kuljettamisesta ja tielle jättämisestä teki partionjohtajana toiminut, 47-vuotias ja lähes 20-vuotisen uran tehnyt vanhempi poliisi. Hän toimi myös poliisiauton kuljettajana.

– Partion nuorempi poliisimies oli kyseenalaistanut partionjohtajan päätöksen, mutta muutoin passiivisena seurannut partionjohtajan toimintaa ja lopulta toiminnallaan hyväksynyt partionjohtajan menettelyn, sanotaan käräjäoikeuden tiedotteessa.

Oikeudessa vanhempi poliisi sanoi, että tarkoituksena oli jättää mies tielle vain hetkeksi ja sitten palata hakemaan tätä. Hän kertoi tehneensä ennen tapahtunutta paljon töitä ja yövuoroa sekä olleensa väsynyt.

Poliisimies sanoi kuitenkin tajunneensa nopeasti miehen tielle jättämisen jälkeen, ettei se "ollut ihan hyvä idea". Nuorempi poliisi sen sijaan sanoi vastustelleensa nuoren miehen viemistä Sipooseen.

Oikeus: Suhtautui ylimielisesti sairaanhoitajan arvioon

Oikeus katsoo molempien poliisien olleen yhtä lailla huolenpitovastuussa miehestä. Koska poliisit laiminlöivät vastuunsa, syyllistyivät he molemmat oikeuden mukaan heitteillepanoon. Oikeuden mukaan molemmat poliisit syyllistyivät myös virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Oikeus piti kuitenkin vanhemman poliisin toimintaa selvästi moitittavampana kuin nuoremman, 23-vuotiaan ja tapahtuma-aikaan vasta alle vuoden poliisina työskennelleen poliisin. Oikeuden mukaan vanhempi poliisi osoitti aktiivista ja päättäväistä toimintaa rikoksen toteuttamiseksi, minkä lisäksi hän suhtautui oikeuden mukaan ylimielisesti sairaanhoitajan arvioon uhrin hoidontarpeesta.

Oikeus katsoo, että uhrin metsätiellä saama apu oli täysin sattumasta riippuvaista.

Vanhempi poliisi tuomittiin 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Nuorempi poliisi tuomittiin 40 päiväsakon rangaistukseen.

