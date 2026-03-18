Poliisi oli hyljännyt miehen laittomasti valaisemattomalle tielle.
Helsingin hovioikeus ei ottanut käsiteltäväksi poliisimiehen valitusta tapauksessa, jossa poliisit tuomittiin heitteillepanosta heidän jätettyä henkilön syrjäiseen tienvarteen Sipoossa.
Partionjohtajana tapauksessa toiminut poliisimies oli vaatinut syytteiden ja korvausvaatimusten hylkäämistä, tai ainakin rangaistuksen alentamista. Vastavalituksessa syrjäiselle paikalle jätetty mies vaati poliisimiehen maksettavaksi määrätyn korvauksen korottamista 3000 euroksi.
Helsingin hovioikeus katsoi, että asiassa ei ollut aihetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Käräjäoikeuden tuomio jäi voimaan.
Uhri jätettiin parin asteen lämpötilaan
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi syyskuussa kaksi poliisia rangaistukseen tapauksessa, jossa poliisipartio jätti nuoren miehen Sipoonkorven kansallispuiston liepeille valaisemattomalle tielle maaliskuisena sunnuntai-iltana. Partionjohtajana toiminut poliisi tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Oikeuden mukaan poliisipartio vei häiriökäyttäytymisen takia kiinni otetun miehen Sipoossa sijaitsevalle tielle sen jälkeen, kun miestä ei oltu sairaanhoitajan arvion perusteella otettu poliisivankilaan. Sairaanhoitajan arvion mukaan mies olisi tullut viedä päivystykseen.