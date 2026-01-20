Puolustusministeri ei sanonut, miten kunnianhimoinen tavoite saavutetaan.
Ukrainan uusi puolustusministeri on asettanut maan asevoimille "strategisen tavoitteen" tappaa joka kuukausi 50 000 venäläistä.
– Jos saavutamme tämän luvun, sitten näemme mitä tapahtuu viholliselle, Ukrainan puolustusministeri Mykhailo Fedorov sanoi RBC-Ukrainen mukaan.
Puolustusministeri väittää Ukrainan tällä hetkellä tappavan noin 35 000 venäläissotilasta joka kuukausi.
Nämä kaikki venäläistappiot on Fedorovin mukaan vahvistettavissa videotodisteilla. Riippumattomat tahot eivät ole vahvistaneet lukua.
Esimerkiksi tiistaina Ukrainan asevoimat sanoi "eliminoineensa" 1 130 venäläissotilasta. Lukuun on tyypillisesti katsottu kuuluvan sekä kuolleet että haavoittuneet.
Tyypillisesti kaikissa sodissa kaikki osapuolet liioittelevat vastapuolen kärsimiä tappioita.
Kunnianhimoinen tavoite
50 000 tapetun sotilaan tavoiteluku ei sisällä haavoittuneita sotilaita, puolustusministeri Fedorov sanoo.
Tavoitetta voi pitää erittäin kunnianhimoisena, sillä Ukrainan antamiin lukuihin nojaten venäläistappioiden pitäisi kasvaa nykyisestä noin 30 prosenttia.
Fedorovin mukaan Venäjä näkee sotilaat kulutettavana resurssina, mutta huomauttaa, että Kremlillä on ollut kasvavia ongelmia värvätä riittävästi uusia sotilaita.
Venäjä on pitkään yllättänyt asiantuntijat kyvyllään korvata käytännössä läpi sodan korkeina pysyneet tappionsa.
Ukraina väittää Venäjän menettäneen sodan aikana yli 1,2 miljoonaa sotilasta.
Britannian yleisradioyhtiö BBC arvioi kuolleiden venäläisten määrän olevan noin 243 000–352 000. Arvio perustuu vahvistettujen kuolleiden nimiin sekä siihen, kuinka monen kuolleen sotilaan nimi ei todennäköisesti ole tiedossa.
Fedorov ei sanonut, miten uusi tappotavoite on tarkoitus saavuttaa.
Fedorov painotti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin sanoneen, että sodasta täytyy tehdä Venäjälle niin kallis, ettei Kreml pysty jatkamaan sitä.
Sodankäynnin tulevaisuus
Puolustusministeri myös totesi, että "tulevaisuus kuuluu rynnäkködrooniyksiköille". Näistä tullaan kuulemaan myöhemmin lisää, Fedorov lausui.
Konseptia on tuoreen puolustusministerin mukaan testattu Kupjanskin alueella.
Ukraina teki Kupjanskissa viime vuoden lopulla onnistuneen vastahyökkäyksen, jonka seurauksena ukrainalaisjoukot saivat vallattua suuren osan kaupungista takaisin.
Fedorov nimettiin virallisesti Ukrainan uudeksi puolustusministeriksi 14. tammikuuta. Hän toimi aikaisemmin digitaalisen muutoksen ministerinä.
Venäjän suurhyökkäyksen aikana Fedorov on ollut avainroolissa droonisodankäynnin kehittämisessä, ukrainalaismedia Kyiv Independent kirjoittaa.