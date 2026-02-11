Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän eteläosassa sijaitsevaan Lukoilin öljynjalostamoon.
Ukraina iski Lukoilin öljynjalostamoon Volgogradin alueella drooneilla koko viime yön yli kestäneessä hyökkäyksessään, Ukrainan esikunta kertoi tänään keskiviikkona.
Isku aiheutti Ukrainan mukaan tulipalon jalostamon alueella.
Lukoil on yksi Venäjän suurimmista öljy-yhtiöistä ja omistaa myös esimeriksi Suomessa toimivan Teboil-huoltoasemaketjun.
Toistuvia hyökkäyksiä
Ukraina on iskenyt Venäjän öljyntuotantoon toistuvasti.
Kuukasi sitten tammikuussa Ukrainan armeija kertoi iskeneensä yhteensä kolmeen venäläiseen öljynporauslauttaan Kaspianmerellä. Lauttojen kerrottiin kuuluvan niidenkin Lukoilille.
Ukrainan erikoisoperaatioiden joukot julkaisivat tapahtuneesta videon sosiaalisessa mediassa.
Ukraina teki merkittävän iskun Lukoilin öljynporauslautalle myös joulun alla. Tällöin Ukraina väitti, että lautan porausalusta olisi vaurioitunut.
Venäjä on kommentoinut iskuja harvakseltaan.