Ukrainan tehostetut iskut venäläiseen öljyinfrastruktuuriin jatkuvat.
Ukraina kertoo, että se on iskenyt drooneilla venäläiselle öljynporauslautalle sekä lautan lähellä olleeseen vartiolaivaan Kaspianmerellä.
Ukrainan mukaan iskun kohteena ollut öljynporauslautta kuuluu Lukoilille.
Perjantainen isku on jatkoa toimille, joilla Ukraina on viime viikkoina pyrkinyt vahingoittamaan venäläisten öljyinfrastruktuuria Kaspianmerellä. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, jonka Ukrainan armeija on virallisesti myöntänyt.
Ukrainan erikoisjoukot julkaisivat kuvan iskusta X-tilillään.
Ukrainan armeijan mukaan tuore isku vaurioitti Filanovskin öljynporauslautan porausalustaa. Samainen lautta on ollut droonihyökkäysten kohteena ainakin kahdesti joulukuussa.
Reuters ei ole pystynyt itsenäisesti vahvistamaan Ukrainan armeijalta tulleita tietoja. Myöskään Lukoil ei ole kommentoinut asiaa.
Ukraina perustelee venäläiseen öljyinfrastruktuuriin iskemistä sillä, että kyseessä on tärkeä rahoituslähde Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa.
Ukrainan yleisesikunnan mukaan niin ikään kohteeksi joutuneen vartioaluksen vaurioista ei vielä ollut selvyyttä.
Ukraina on hyökännyt venäläisiin öljynjalostamoihin viime vuodesta lähtien. Viime viikkoina se on näkyvästi tehostanut toimintaansa ja ilmoittautunut tekijäksi iskuissa, jotka ovat kohdistuneet Venäjän varjolaivastoa vastaan Mustallamerellä ja Välimerellä.
1:07Näin Ukrainan meridroonit iskivät Venäjän varjolaivaston öljytankkeriin aiemmin joulukuussa