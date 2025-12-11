Ukrainan meridroonit aiheuttivat vakavaa vahinkoa Venäjän varjolaivaston tankkerille.

Ukrainan turvallisuuspalvelu (SBU) julkaisi eilen keskiviikkona videon, jossa meridroonit iskevät säiliöalukseen.

SBU:n mukaan kyseessä on Venäjän varjolaivastoon kuuluva öljytankkeri, joka purjehti Mustallamerellä Ukrainan talousvyöhykkeen läpi kohti Venäjän Novorossijskin satamaa. Alus seilasi Komorien saariston lipun alla.

Hyökkäys on kolmas meridroonien isku kahden viikon aikana Mustallamerellä aluksiin, jotka kuuluvat Venäjän varjolaivastoon.

Dashan-öljytankkeri seilasi täydellä nopeudella "pimeänä", eli tutkalaitteiston ollessa pois päältä, kun voimakkaat räjähdykset osuivat sen perään aiheuttaen alukselle vakavia vaurioita, kertoi SBU:n virkamies uutistoimisto Reutersin mukaan. Hän ei maininnut mahdollisia uhreja iskussa.

Reuters on pystynyt varmistamaan videosta Dashan-aluksen kannen, nosturien ja rakenteiden ulkonäön perusteella, jotka vastasivat arkistokuvia. Sijainti ja päivämäärä vahvistettiin Mustallamerellä Ukrainan turvallisuuspalvelun raporttien ja alusten seurantatietojen perusteella.

Meridroonit ovat miehittämättömiä aluksia, jotka voivat kantaa esimerkiksi ohjuksia tai laser-aseita. Niiden käytöstä on vielä vain vähän kuvamateriaalia todellisessa taistelutilanteessa.