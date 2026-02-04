Kremlin mukaan sota Ukrainassa jatkuu niin kauan, kunnes Ukraina taipuu Venäjän ehtoihin.
Asiasta puhui Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille Moskovassa.
Kremlin lausunto tuli pian sen jälkeen, kun kolmenväliset rauhanneuvottelut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä olivat tänään alkaneet Abu Dhabissa.
Venäjän termiä käyttäen Peskov sanoi, ettei Venäjä lopeta erikoisoperaatiotaan Ukrainassa, ennen kuin Ukraina tekee sopivat päätökset.
Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssotansa lähes tasan neljä vuotta sitten.